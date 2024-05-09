«Город-завод»: Мэр Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев в Днем Победы

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
В своем поздравлении, опубликованном в официальном телеграм-канале, мэр Кудрявцев подчеркнул, что Новосибирску неспроста присвоено звание города трудовой доблести. По словам Кудрявцева, в годы войны Новосибирск превратился «в город-завод, город-госпиталь».
Также мэр отметил боевые подвиги солдат, освободивших другие страны от фашистов. Именно благодаря их мужеству в сочетании с усилиями тыла стала возможна победа в ВОВ.
Кудрявцев пожелал, чтобы память о героях жила в веках, а истории о их подвигах передавали друг другу поколения.
9 мая будет насыщенным днем в плане событий, которые продолжатся после завершения парада. Мы публиковали полную программу празднования.