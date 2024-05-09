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«Город-завод»: Мэр Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев в Днем Победы

«Город-завод»: Мэр Максим Кудрявцев поздравил новосибирцев в Днем Победы

9 мая 2024, 03:42
Фото: t.me/kudryavtsevmaksim
9 мая вся страна с размахом отмечает 79-летие Победы в Великой Отечественной войне, с 10 часов утра в Новосибирске на площади Ленина в торжественной обстановке проходит парад Победы. Горожан поздравил мэр Максим Кудрявцев.

В своем поздравлении, опубликованном в официальном телеграм-канале, мэр Кудрявцев подчеркнул, что Новосибирску неспроста присвоено звание города трудовой доблести. По словам Кудрявцева, в годы войны Новосибирск превратился «в город-завод, город-госпиталь».

Также мэр отметил боевые подвиги солдат, освободивших другие страны от фашистов. Именно благодаря их мужеству в сочетании с усилиями тыла стала возможна победа в ВОВ.

Кудрявцев пожелал, чтобы память о героях жила в веках, а истории о их подвигах передавали друг другу поколения.

Видео: t.me/kudryavtsevmaksim
Полная программа празднования Дня победы опубликована в Новосибирске
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9 мая будет насыщенным днем в плане событий, которые продолжатся после завершения парада. Мы публиковали полную программу празднования.

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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#9 мая#День Победы#Поздравления
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