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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Массовый заплыв на сапах устроили новосибирцы — как это было

Массовый заплыв на сапах устроили новосибирцы — как это было

9 мая 2024, 07:08
Фото: t.me/evrobereg
На набережной микрорайона Европейский берег прошел массовый заплыв на сапбордах. Кадры эффектного зрелища опубликовал местный паблик в телеграм-канале.

Сплав приурочили ко Дню Победы. В кадр попали десятки активных новосибирцев, сплавляющихся по Оби. Наблюдать за этим не менее интересно, чем плыть на сапе.

Видео: t.me/evrobereg

В прошлом году любительница сапа едва не попала в беду. Женщина решила покататься на сапборде в Обском водохранилище, но ее планам помешала непогода. Из-за начавшегося шторма опытную спортсменку едва не унесло течением.

Утром 9 мая на площади Ленина прошел парад Победы. Почитайте, что говорят зрители о торжественном шествии в этом году.

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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#Сап-серфинг
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