Массовый заплыв на сапах устроили новосибирцы — как это было

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Сплав приурочили ко Дню Победы. В кадр попали десятки активных новосибирцев, сплавляющихся по Оби. Наблюдать за этим не менее интересно, чем плыть на сапе.
В прошлом году любительница сапа едва не попала в беду. Женщина решила покататься на сапборде в Обском водохранилище, но ее планам помешала непогода. Из-за начавшегося шторма опытную спортсменку едва не унесло течением.
Утром 9 мая на площади Ленина прошел парад Победы. Почитайте, что говорят зрители о торжественном шествии в этом году.