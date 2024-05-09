Парад Победы завершился в Новосибирске — что говорят зрители

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:39
Очевидцы заметили, что в этом году зрителей заметно больше, чем в предыдущие годы. Уже за час до начала парада было трудно найти удобное место.
Также собравшиеся много обсуждают отмену шествия в рамках акции «Бессмертного полка». Новосибирцы сожалеют и недоумевают. Напомним, организаторы приняли решение перенести одну из любимых акций россиян в онлайн-режим из соображений безопасности. Вместо этого участникам предлагают нанести портреты ветеранов на футболки, стекла автомобилей, на стендах «Стена памяти» в школах и предприятиях.
Сегодня в Новосибирске отличная погода для прогулок. По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем в городе термометры покажут до +21 градуса, будет солнечно, без осадков. Посмотрите полную праздничную программу, куда еще сходить 9 мая.