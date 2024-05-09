Уличные фотографы с совами возмутили новосибирцев — как с ними бороться?

Еще год назад корреспондент Atas.info попытался узнать, законно ли это. Тогда в Росприроднадзоре подтвердили, что использование животных в культурно-зрелищных целях в местах незаконного содержания запрещено. При этом собеседник отметил, что привлечь к ответственности уличных фотографов крайне сложно. Для этого нужно установить их личности, что вправе делать только правоохранительные органы. Корреспонденту посоветовали вызвать на место полицию.