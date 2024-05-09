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Уличные фотографы с совами возмутили новосибирцев — как с ними бороться?

Уличные фотографы с совами возмутили новосибирцев — как с ними бороться?

9 мая 2024, 06:42
Фото: 1MI, Atas.info
С приходом тепла в Новосибирске снова активизировались уличные фотографы, предлагающие сделать фото с совой. При этом птицы привязаны и вынуждены находиться в условиях шумного мегаполиса.

Ситуация повторяется из года в год и, несмотря на возмущения горожан, ничего не меняется. В мае сов заметили на Красном проспекте. В прошлом году в центре города можно было также встретить двух молодых людей с совами на привязи.

Еще год назад корреспондент Atas.info попытался узнать, законно ли это. Тогда в Росприроднадзоре подтвердили, что использование животных в культурно-зрелищных целях в местах незаконного содержания запрещено. При этом собеседник отметил, что привлечь к ответственности уличных фотографов крайне сложно. Для этого нужно установить их личности, что вправе делать только правоохранительные органы. Корреспонденту посоветовали вызвать на место полицию.

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Между тем, в Москве несколько лет работает чат-бот «Спаси сову» в телеграме. Сообщения принимают не только о незаконном содержании сов, но и других диких животных. На место выезжают сотрудники Департамента природопользования и полиции. Животных изымают. К сожалению, аналогичной услуги в Новосибирске, ровно как и в других российских городах, нет.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Животные#Фотография#Фотограф#Дикое животное
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