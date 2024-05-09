Уличные фотографы с совами возмутили новосибирцев — как с ними бороться?

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Ситуация повторяется из года в год и, несмотря на возмущения горожан, ничего не меняется. В мае сов заметили на Красном проспекте. В прошлом году в центре города можно было также встретить двух молодых людей с совами на привязи.
Еще год назад корреспондент Atas.info попытался узнать, законно ли это. Тогда в Росприроднадзоре подтвердили, что использование животных в культурно-зрелищных целях в местах незаконного содержания запрещено. При этом собеседник отметил, что привлечь к ответственности уличных фотографов крайне сложно. Для этого нужно установить их личности, что вправе делать только правоохранительные органы. Корреспонденту посоветовали вызвать на место полицию.
Между тем, в Москве несколько лет работает чат-бот «Спаси сову» в телеграме. Сообщения принимают не только о незаконном содержании сов, но и других диких животных. На место выезжают сотрудники Департамента природопользования и полиции. Животных изымают. К сожалению, аналогичной услуги в Новосибирске, ровно как и в других российских городах, нет.