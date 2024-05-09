Военного отправили в тюрьму на 4 года за смертельное ДТП в центре Новосибирска

В разгар дня 20 августа 2023 года Агеев за рулем автомобиля «Форд» проигнорировал красный сигнал светофора, продолжил движение и врезался в другое авто. От удара «Тойота» оказалась на тротуаре, где в тот момент находились две девушки. 22-летняя прохожая скончалась на месте происшествия, ее 23-летняя спутница тяжело пострадала. Авария произошла возле концертного комплекса Маяковского на пересечении Красного проспекта и Октябрьской улицы.