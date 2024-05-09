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Военного отправили в тюрьму на 4 года за смертельное ДТП в центре Новосибирска

Военного отправили в тюрьму на 4 года за смертельное ДТП в центре Новосибирска

9 мая 2024, 05:11
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Илья Агеев признан виновным в ДТП с участием двух пешеходов. Одна девушка скончалась сразу, другая получила тяжелые травмы, сообщили в Управлении судебного департамента региона.

В разгар дня 20 августа 2023 года Агеев за рулем автомобиля «Форд» проигнорировал красный сигнал светофора, продолжил движение и врезался в другое авто. От удара «Тойота» оказалась на тротуаре, где в тот момент находились две девушки. 22-летняя прохожая скончалась на месте происшествия, ее 23-летняя спутница тяжело пострадала. Авария произошла возле концертного комплекса Маяковского на пересечении Красного проспекта и Октябрьской улицы.

По ч. 3 ст. 264 УК РФ Агееву назначили четыре года в колонии-поселении. Дополнительно он должен выплатить 3 миллиона рублей семье погибшей и 2,8 миллиона — пострадавшей в качестве выплат за моральный вред.

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Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области

Утром 7 мая под Новосибирском насмерть разбился 19-летний мотоциклист. Сначала он столкнулся с легковушкой, после чего отлетел в бетонное ограждение. Парень скончался на месте буквально мгновенно.

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