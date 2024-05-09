Военного отправили в тюрьму на 4 года за смертельное ДТП в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:13
В разгар дня 20 августа 2023 года Агеев за рулем автомобиля «Форд» проигнорировал красный сигнал светофора, продолжил движение и врезался в другое авто. От удара «Тойота» оказалась на тротуаре, где в тот момент находились две девушки. 22-летняя прохожая скончалась на месте происшествия, ее 23-летняя спутница тяжело пострадала. Авария произошла возле концертного комплекса Маяковского на пересечении Красного проспекта и Октябрьской улицы.
По ч. 3 ст. 264 УК РФ Агееву назначили четыре года в колонии-поселении. Дополнительно он должен выплатить 3 миллиона рублей семье погибшей и 2,8 миллиона — пострадавшей в качестве выплат за моральный вред.
Утром 7 мая под Новосибирском насмерть разбился 19-летний мотоциклист. Сначала он столкнулся с легковушкой, после чего отлетел в бетонное ограждение. Парень скончался на месте буквально мгновенно.