Дети мигрантов напали с отверткой на ребенка в Хилокском микрорайоне Новосибирска

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Два мальчика, дети мигрантов, предположительно из Таджикистана, напали на своего сверстника, ребенка жительницы Хилокского микрорайона. Как расказала редакции Atas.Info одна из свидетельниц, 7-летний Ваня гулял на детской площадке в районе улицы Хилокской, когда под угрозой остро заточенной отвертки его попытались отвести в сторону, за стоящий рядом грузовик. «Пообещали, что проткнут», — рассказал после мальчик своей маме, которая находилась неподалеку. Ребенку удалось вырваться и закричать, мать пришла на помощь и сумела поймать одного из нападавших.
На крики подошли двое взрослых мужчин и женщина неславянской внешности и заявили, что нападавший ничего не делал. При этом взрослые делали упор на то, что мать пострадавшего — русская, стало быть, по их словам, мнение женщины ничего не значит.
«Мы неоднократно звонили в полицию, сообщали об этом конфликте, но никто на вызов так и не приехал. Как обычно, наши просьбы о помощи просто проигнорировали. Мы теперь все боимся и за Ваню и за его маму. Похоже, что ей эти приезжие решили отмстить», — говорит одна из соседок, попросившая не называть ее имени.
Не дождавшись наряда, мама Вани сама пришла в полицию и написала заявление о нападении на ее сына и угрозах в свой адрес. Один из взрослых мигрантов, которые встали на защиту нападавших, практически весь день провел сегодня около подъезда, где живет женщина и мальчик. Выбрав в качестве наблюдательного пункта детский аттракцион, он наблюдал за входом в дом, говорят местные житители.
Ранее мы рассказывали о том, что на пожилую школьную учительницу в Хилокском микрорайоне напали дети приезжих из Таджикистана. Ее оскорбляли и бросали в нее камни. В результате было принято решение о депортации из России всей семьи мигрантов.