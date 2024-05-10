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Взрослые соотечественники нападавших устроили слежку за матерью ребенка

Дети мигрантов напали с отверткой на ребенка в Хилокском микрорайоне Новосибирска

10 мая 2024, 11:03
Фото: предоставлено героями публикации
Взрослые соотечественники нападавших устроили слежку за матерью ребенка
Полиция никак не отреагировала на факт нападения, сообщили редакции Atas.Info местные жители.

Два мальчика, дети мигрантов, предположительно из Таджикистана, напали на своего сверстника, ребенка жительницы Хилокского микрорайона. Как расказала редакции Atas.Info одна из свидетельниц, 7-летний Ваня гулял на детской площадке в районе улицы Хилокской, когда под угрозой остро заточенной отвертки его попытались отвести в сторону, за стоящий рядом грузовик. «Пообещали, что проткнут», — рассказал после мальчик своей маме, которая находилась неподалеку. Ребенку удалось вырваться и закричать, мать пришла на помощь и сумела поймать одного из нападавших.

На крики подошли двое взрослых мужчин и женщина неславянской внешности и заявили, что нападавший ничего не делал. При этом взрослые делали упор на то, что мать пострадавшего — русская, стало быть, по их словам, мнение женщины ничего не значит.

«Мы неоднократно звонили в полицию, сообщали об этом конфликте, но никто на вызов так и не приехал. Как обычно, наши просьбы о помощи просто проигнорировали. Мы теперь все боимся и за Ваню и за его маму. Похоже, что ей эти приезжие решили отмстить», — говорит одна из соседок, попросившая не называть ее имени.

Не дождавшись наряда, мама Вани сама пришла в полицию и написала заявление о нападении на ее сына и угрозах в свой адрес. Один из взрослых мигрантов, которые встали на защиту нападавших, практически весь день провел сегодня около подъезда, где живет женщина и мальчик. Выбрав в качестве наблюдательного пункта детский аттракцион, он наблюдал за входом в дом, говорят местные житители.

Ранее мы рассказывали о том, что на пожилую школьную учительницу в Хилокском микрорайоне напали дети приезжих из Таджикистана. Ее оскорбляли и бросали в нее камни. В результате было принято решение о депортации из России всей семьи мигрантов.

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#Новосибирск#Дети#Мигранты#Нападение#Хилокский жилмассив
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