Дети мигрантов напали с отверткой на ребенка в Хилокском микрорайоне Новосибирска

Два мальчика, дети мигрантов, предположительно из Таджикистана, напали на своего сверстника, ребенка жительницы Хилокского микрорайона. Как расказала редакции Atas.Info одна из свидетельниц, 7-летний Ваня гулял на детской площадке в районе улицы Хилокской, когда под угрозой остро заточенной отвертки его попытались отвести в сторону, за стоящий рядом грузовик. «Пообещали, что проткнут», — рассказал после мальчик своей маме, которая находилась неподалеку. Ребенку удалось вырваться и закричать, мать пришла на помощь и сумела поймать одного из нападавших.