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Из дома, где жил писатель Савва Кожевников эвакуировали жильцов в Новосибирске

Из дома, где жил писатель Савва Кожевников эвакуировали жильцов в Новосибирске

10 мая 2024, 10:23
Фото: МАСС
В Новосибирске жильцов ветхого дома пришлось эвакуировать из-за начавшегося процесса разрушения, сообщают соцсети.

В Кировском районе Новосибирска вечером в четверг, 9 мая, были экстренно эвакуированы жильцы первого подъезда дома № 2 на улице Саввы Кожевникова. Известный советский писатель, в честь которого и названа улица, в свое время жил в этом доме, стоящем недалеко от Бугринской рощи.

Несколько дней назад новосибирцы заметили, что ветхое строение стало разрушаться, сообщает паблик «Инцидент Новосибирск» в ВК.

Из официальной информации городской Службы аварийно-спасательных работ следует, что тревожный звонок на пульт дежурного поступил в 22.04. Прибыв на место спасатели выяснили, что плита перекрытия одного из этажей дома может вот-вот обрушиться. Было принято решение о немедленной эвакуации людей.

Жильцов дома вывели наружу и разместили в центре благотворительной организации «Каритас», который работает недалеко от места происшествия. Полностью эвакуация завершилась в 2.20 ночи 10 мая.

Очевидцы рассказали, что сейчас возле опасного дома находятся представители МЧС, администрации Кировского района и социальных служб.

По данным сервиса 2ГИС, кирпичный дом на улице Саввы Кожевникова, 2 был возведен в 1956 году. У него железобетонные перекрытия, в первом подъезде находятся шесть квартир.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Спасатели#МЧС#Дом#Разрушение#Эвакуация
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