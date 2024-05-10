Из дома, где жил писатель Савва Кожевников эвакуировали жильцов в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска вечером в четверг, 9 мая, были экстренно эвакуированы жильцы первого подъезда дома № 2 на улице Саввы Кожевникова. Известный советский писатель, в честь которого и названа улица, в свое время жил в этом доме, стоящем недалеко от Бугринской рощи.