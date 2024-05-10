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На обрушение потолка в школе Новосибирска отреагировал Бастрыкин

На обрушение потолка в школе Новосибирска отреагировал Бастрыкин

10 мая 2024, 11:14
Фото: 1MI
В Новосибирске прямо во время урока начал обваливаться потолок в одном из классов школы № 40, инцидентом заинтересовался глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин, следует из сообщения СК.

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением потолка в средней школе № 40 в Ленинском районе Новосибирска. О происшествии поручено доложить главе управления ведомства по Новосибирской области Евгению Долгалеву.

Известно, что потолок одного из классов начал разрушаться во время занятий во вторник, 7 мая. Новость распространилась в социальных сетях и местных средствах массовой информации.

По данным сервиса 2ГИС, школа, где уже идет проверка, находится на улице Крашенинникова, 6. Четырехэтажное здание из кирпича построено в военные годы.

Во время инцидента никто не пострадал.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Школа#Александр Бастрыкин#Обрушение#Потолок
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