На обрушение потолка в школе Новосибирска отреагировал Бастрыкин

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обрушением потолка в средней школе № 40 в Ленинском районе Новосибирска. О происшествии поручено доложить главе управления ведомства по Новосибирской области Евгению Долгалеву.
Известно, что потолок одного из классов начал разрушаться во время занятий во вторник, 7 мая. Новость распространилась в социальных сетях и местных средствах массовой информации.
По данным сервиса 2ГИС, школа, где уже идет проверка, находится на улице Крашенинникова, 6. Четырехэтажное здание из кирпича построено в военные годы.
Во время инцидента никто не пострадал.