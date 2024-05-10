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На Радоницу запустят дополнительный общественный транспорт в Новосибирске

На Радоницу запустят дополнительный общественный транспорт в Новосибирске

10 мая 2024, 06:33
В Новосибирске в Радоницу 14 мая для удобства жителей города будут ходить дополнительные автобусы и маршрутные такси, следует из сообщения мэрии.

В Новосибирске во вторник, 14 мая, в связи с наступлением православного праздника Радоницы будут запущены дополнительные маршруты общественного транспорта. В течение всего дня три автобуса будут возить всех желающих от площади Калинина к Заельцовскому кладбищу, а три маршрутки свяжут остановку «Магазин „Золотая Нива“ с Гусинобродским погостом.

В мэрии уточнили, что стоимость проезда в этом транспорте не будет отличаться от обычных тарифов, все транспортные карты — действительны.

Помимо этого, как рассказали в пресс-центре мэрии столицы Сибири, в городском управлении пассажирских перевозок решили обеспечить стопроцентный выход на линии всех видов общественного транспорта, делающего остановки у кладбищ города. С подробным перечнем маршрутов можно ознакомиться здесь.

Городские власти напомнили, что 14 мая въезд на автотранспорте через ворота кладбищ будет запрещен с 9.00 до 19.00. Но управление потребительского рынка мэрии с 8.00 и до 16.00 для удобства посетителей намерено организовать безвозмездную перевозку всех желающих на Гусинобродском, Заельцовском и Клещихинском погостах.

В родительский день спокойствие новосибирцев, навещающих места упокоения и порядок на кладбищах будут охранять сотрудники областного управления полиции.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Тарифы#Общественный транспорт#Автобусы#Радоница
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