На Радоницу запустят дополнительный общественный транспорт в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В Новосибирске во вторник, 14 мая, в связи с наступлением православного праздника Радоницы будут запущены дополнительные маршруты общественного транспорта. В течение всего дня три автобуса будут возить всех желающих от площади Калинина к Заельцовскому кладбищу, а три маршрутки свяжут остановку «Магазин „Золотая Нива“ с Гусинобродским погостом.
В мэрии уточнили, что стоимость проезда в этом транспорте не будет отличаться от обычных тарифов, все транспортные карты — действительны.
Помимо этого, как рассказали в пресс-центре мэрии столицы Сибири, в городском управлении пассажирских перевозок решили обеспечить стопроцентный выход на линии всех видов общественного транспорта, делающего остановки у кладбищ города. С подробным перечнем маршрутов можно ознакомиться здесь.
Городские власти напомнили, что 14 мая въезд на автотранспорте через ворота кладбищ будет запрещен с 9.00 до 19.00. Но управление потребительского рынка мэрии с 8.00 и до 16.00 для удобства посетителей намерено организовать безвозмездную перевозку всех желающих на Гусинобродском, Заельцовском и Клещихинском погостах.
В родительский день спокойствие новосибирцев, навещающих места упокоения и порядок на кладбищах будут охранять сотрудники областного управления полиции.