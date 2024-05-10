На Радоницу запустят дополнительный общественный транспорт в Новосибирске

В Новосибирске во вторник, 14 мая, в связи с наступлением православного праздника Радоницы будут запущены дополнительные маршруты общественного транспорта. В течение всего дня три автобуса будут возить всех желающих от площади Калинина к Заельцовскому кладбищу, а три маршрутки свяжут остановку «Магазин „Золотая Нива“ с Гусинобродским погостом.