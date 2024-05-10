Непонятный зеленый налет на автомобилях перепугал жителей Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Жителей Новосибирской области озаботил непонятный зеленый налет, появившийся рано утром в пятницу, 10 мая, на припаркованных на улицах автомобилях, а также на открытых поверхностях. Об этом сообщили подписчики телеграм-канала «Новосибирск с огоньком».
Одна из сибирячек сняла видео, предположив за кадром, что если это не пыльца с деревьев, то, возможно, над регионом «что-то распыляют». Налет она обнаружила на дачном участке — на машине, теплице и крыльце.
Предположения мнительных граждан опровергли авторы телеграм-канала. Они рассказали, что сейчас в воздухе находится большое количество пыльцы от цветущих берез, и в ближайшие дни концентрация достигнет максимума.
Известно, что для обычного организма пыльца безвредна, но она может вызвать приступы аллергии у предрасположенных к этому людей.
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