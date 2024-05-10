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Непонятный зеленый налет на автомобилях перепугал жителей Новосибирской области

10 мая 2024, 08:30
Мелкую зеленую пыль неясного происхождения обнаружили жители Новосибирской области на машинах и уличных поверхностях, сообщают соцсети.

Жителей Новосибирской области озаботил непонятный зеленый налет, появившийся рано утром в пятницу, 10 мая, на припаркованных на улицах автомобилях, а также на открытых поверхностях. Об этом сообщили подписчики телеграм-канала «Новосибирск с огоньком».

Одна из сибирячек сняла видео, предположив за кадром, что если это не пыльца с деревьев, то, возможно, над регионом «что-то распыляют». Налет она обнаружила на дачном участке — на машине, теплице и крыльце.

Предположения мнительных граждан опровергли авторы телеграм-канала. Они рассказали, что сейчас в воздухе находится большое количество пыльцы от цветущих берез, и в ближайшие дни концентрация достигнет максимума.

Известно, что для обычного организма пыльца безвредна, но она может вызвать приступы аллергии у предрасположенных к этому людей.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Машины#Пыльца#Налет
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