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Прокуратура проверит разрушающийся дом в Новосибирске

Прокуратура проверит разрушающийся дом в Новосибирске

10 мая 2024, 12:01
Фото: прокуратура Новосибирской области
Прокуратура Кировского района Новосибирска инициировала проверку по факту появления трещин и разрушений в доме № 2 на улице Саввы Кожевникова, следует из сообщения пресс-службы областного надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры Кировского района Новосибирска приступили к проверке по факту разрушений и трещин в трехэтажном доме № 2 по улице Саввы Кожевникова. В пятницу, 10 мая, представители ведомства приняли участие в выездной комиссии на месте происшествия.

Вечером 9 мая жильцы шести квартир дома были эвакуированы в безопасное место поле сообщений о возможном обрушении дома. Известно, что в нем с 1957 и до 1962 год жил и трудился известный советский писатель Савва Кожевников.

В прокуратуре также добавили, что специалисты уже начали проводить строительно-техническую экспертизу, которая должна помочь определить причины инцидента, и понять, какие действия необходимо предпринять далее.

При необходимости будет возбуждено уголовное дело.

Из дома, где жил писатель Савва Кожевников эвакуировали жильцов в Новосибирске
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