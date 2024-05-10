Прокуратура проверит разрушающийся дом в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Сотрудники прокуратуры Кировского района Новосибирска приступили к проверке по факту разрушений и трещин в трехэтажном доме № 2 по улице Саввы Кожевникова. В пятницу, 10 мая, представители ведомства приняли участие в выездной комиссии на месте происшествия.
Вечером 9 мая жильцы шести квартир дома были эвакуированы в безопасное место поле сообщений о возможном обрушении дома. Известно, что в нем с 1957 и до 1962 год жил и трудился известный советский писатель Савва Кожевников.
В прокуратуре также добавили, что специалисты уже начали проводить строительно-техническую экспертизу, которая должна помочь определить причины инцидента, и понять, какие действия необходимо предпринять далее.
При необходимости будет возбуждено уголовное дело.