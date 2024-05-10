Шесть пляжей будут работать летом в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Новосибирске нынешним летом планируется открыть шесть пляжей. Официальный купальный сезон стартует в столице Сибири 20 мая и продлится до 15 сентября, сообщили в городском департаменте по ЧС.
Новосибирцам и гостям города напомнили, что рекомендуемая температура воды для погружения — не ниже 18 градусов, причем воздух должен прогреться до 20-25 градусов.
В мэрии уточнили, что официально будет разрешено отдыхать и купаться на «Детском», «Галечном», «Каменном» пляжах и пляже «Бумеранг», расположенных на территории парка «У моря Обского».
Компания «Неоком-Сервис» готовится к открытию пляжа «Звезда». Все вышеперечисленные места отдыха относятся к акватории Обского водохранилища. Единственный пляж на реке Обь будет работать в парке «Бугринская роща».
Уже известно, что из-за задержки сроков сдачи четвертого моста, популярный у горожан пляж «Наутилус» летом 2024 года снова не будет открыт, сообщает НГС.