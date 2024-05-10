Водитель Mitsubishi Galant протаранил ворота парка в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В Первомайском районе Новосибирска в пятницу, 10 мая, автомобиль Mitsubishi Galant протаранил ворота парка культуры и отдыха. Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7.40 утра, сообщил очевидец в паблике АСТ-54 в ВК.
Невольный свидетель уточнил, что иномарка на высокой скорости летела по улице Тельмана. Выехав на Первомайскую улицу, вдоль которой находится зеленая зона, водитель даже не сделал попытки затормозить, и практически снес правую половину ворот.
После этого из японского автомобиля выбрался сидевший за рулем парень и его пассажирка. Молодые люди поспешили скрыться с места происшествия, сейчас их разыскивают.
Очевидец также предположил, что из-за раннего часа на улице практически никого не было, и только благодаря этому никто из прохожих не угодил под колеса.