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Водитель Mitsubishi Galant протаранил ворота парка в Новосибирске

Водитель Mitsubishi Galant протаранил ворота парка в Новосибирске

10 мая 2024, 09:33
Фото: 1MI
В Новосибирске в ворота парка культуры и отдыха Первомайского района рано утром влетела иномарка.

В Первомайском районе Новосибирска в пятницу, 10 мая, автомобиль Mitsubishi Galant протаранил ворота парка культуры и отдыха. Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7.40 утра, сообщил очевидец в паблике АСТ-54 в ВК.

Невольный свидетель уточнил, что иномарка на высокой скорости летела по улице Тельмана. Выехав на Первомайскую улицу, вдоль которой находится зеленая зона, водитель даже не сделал попытки затормозить, и практически снес правую половину ворот.

После этого из японского автомобиля выбрался сидевший за рулем парень и его пассажирка. Молодые люди поспешили скрыться с места происшествия, сейчас их разыскивают.

Очевидец также предположил, что из-за раннего часа на улице практически никого не было, и только благодаря этому никто из прохожих не угодил под колеса.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Автомобиль#Mitsubishi Galant
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