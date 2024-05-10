Врачей скорой в смерти мужа обвинила жительница Новосибирской области

20 января его состояние ухудшилось настолько, что сибиряк решил ехать в больницу самостоятельно. Он сел за руль, но еще в поездке у него начались судороги. Из машины мужчина выйти уже не смог: супруга побежала за помощью в больницу, но на помощь ей пришли только две женщины. Им втроем удалось только вытащить 90-килограммового мужчину из салона и положить на землю.