Врачей скорой в смерти мужа обвинила жительница Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Жительница Лебедевки Новосибирской области заявила, что ее 33-летний муж скончался от инфаркта, который не смогли диагностировать медики скорой помощи. Трагедия случилась в январе 2023 года, сообщает КП-Новосибирск.
По словам вдовы, практически никаких предпосылок к смерти мужа она не замечала. Но 17 января он внезапно пожаловался на боли в районе сердца. Вызвали скорую, но она приехала лишь через два часа. Мужчина сообщил, что у него щемит в груди и покалывает в руках.
Сделанное ЭКГ ничего опасного не показала. Вдова вспоминает, что фельдшер предложила повторить исследование, но врач не согласился. В итоге у мужчины диагностировали межреберную невралгию, поставили укол и выписали направление к терапевту.
Через два дня участковый терапевт подтвердил первоначальный диагноз. В поликлинике пациенту сделали капельницу, врач выписала несколько препаратов, в том числе и витамины. Но дома самочувствие мужчины стало ухудшаться. Он продолжал пить назначенные лекарства, но предложения вызвать снова скорую отвергал.
20 января его состояние ухудшилось настолько, что сибиряк решил ехать в больницу самостоятельно. Он сел за руль, но еще в поездке у него начались судороги. Из машины мужчина выйти уже не смог: супруга побежала за помощью в больницу, но на помощь ей пришли только две женщины. Им втроем удалось только вытащить 90-килограммового мужчину из салона и положить на землю.
Пациента увезли в реанимацию. Но примерно через два с половиной часа один из врачей принес женщине соболезнования и заявил, что муж умер.
Вдова рассказала, что в свидетельстве о смерти причина летального исхода не указана. 5 марта стали известны результаты экспертизы: исследование показало, что у мужчины случился инфаркт.
Женщина утверждает, что, если бы не неправильный первоначальный диагноз, ее мужа можно было спасти. По ее словам, выходит, что он три дня медленно погибал.
Немного отойдя от потери мужа, сибирячка намерена все-таки доказать, что молодой мужчина умер в результате врачебной ошибки. По ее мнению, виновные должны быть наказаны.