8-летняя девочка выпала из окна гостиницы «Центральная» в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В центре Новосибирска вечером в пятницу, 10 мая, из окна четвертого этажа гостиницы «Центральная» на улице Ленина выпала несовершеннолетняя девочка. 8-летняя Кристина, к счастью, осталась жива, с травмами пострадавшую доставили в больницу, пишет паблик «Инцидент Новосибирск».
Как рассказала постоялица отеля, по ее информации девочки из иногороднего танцевального ансамбля играли в прятки. Пострадавшая во время игры оперлась спиной на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка.
Скорая помощь приехала уже через несколько минут, одному из докторов пришлось успокаивать перепуганных подруг выпавшей из окна Кристины.
Женщина добавила, что участники коллектива якобы были предоставлены сами себе. В момент инцидента никого из сопровождавших ансамбль взрослых в гостинице не было. Сейчас надзор за детьми усилен.
О состоянии выпавшей из окна девочки пока ничего не сообщается.