Астрофотограф запечатлел на видео северное сияние над Новосибирской областью

В свою очередь, магнитная буря произошла после случившихся на Солнце двух мощных вспышек. Ученые предупредили о возможном ухудшении самочувствия у людей и даже вероятных помехах в радиосвязи, в связи с космическими летательными аппаратами и в настройках навигационных систем.