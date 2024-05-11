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Астрофотограф запечатлел на видео северное сияние над Новосибирской областью

Астрофотограф запечатлел на видео северное сияние над Новосибирской областью

11 мая 2024, 06:38
Фото: 1MI
Новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову удалось снять на видео ночное северное сияние, ролик распространился в социальных сетях.

Астрофотографу Алексею Полякову в ночь на субботу, 11 мая, удалось снять на видео северное сияние над Новосибирской областью. Необычное для местных широт явление спровоцировано сильнейшей магнитной бурей в атмосфере Земли.

В свою очередь, магнитная буря произошла после случившихся на Солнце двух мощных вспышек. Ученые предупредили о возможном ухудшении самочувствия у людей и даже вероятных помехах в радиосвязи, в связи с космическими летательными аппаратами и в настройках навигационных систем.

По словам Полякова, ночь выдалась облачной, но примерно в 3.20 ночи северное сияние «полыхнуло» и осветило все вокруг, пишет паблик АСТ-54 в ВК.

Подписчики паблика из числа жителей столицы Сибири в комментариях сожалеют, что северное сияние в черте города видно не было.

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#Юрий Фомиченко#Видео#Новосибирская область#Солнце#Магнитная буря#Северное сияние#Астрофотограф
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