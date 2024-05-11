Бастрыкин заинтересовался нападением детей мигрантов на сверстника в Новосибирске

Мама мальчика несколько раз безуспешно пыталась вызвать полицию, выслушивая тем временем разнообразные угрозы от двоих взрослых мужчин и женщины азиатской внешности. Один из мигрантов в итоге весь день дежурил напротив подъезда, где живет ребенок. Соседи сообщили о своем страхе за мать и сына.