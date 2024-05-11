Бастрыкин заинтересовался нападением детей мигрантов на сверстника в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил доложить ему о подробностях нападения на 7-летнего жителя Хилокского жилмассива Новосибирска двух маленьких мигрантов. Как рассказала редакции Atas.Info одна из свидетельниц, 7-летний Ваня спокойно гулял на детской площадке в районе улицы Хилокской, но внезапно, угрожая отверткой, его пытались отвести за припаркованный грузовик два сверстника из числа мигрантов.
Мама мальчика несколько раз безуспешно пыталась вызвать полицию, выслушивая тем временем разнообразные угрозы от двоих взрослых мужчин и женщины азиатской внешности. Один из мигрантов в итоге весь день дежурил напротив подъезда, где живет ребенок. Соседи сообщили о своем страхе за мать и сына.
Сейчас в отношении взрослых мигрантов проходит процессуальная проверка по статье, подразумевающей ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, полицейских же проверят по статье за халатность.