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Четверо человек пострадали в массовом ДТП на Северном объезде Новосибирска

Четверо человек пострадали в массовом ДТП на Северном объезде Новосибирска

11 мая 2024, 10:33
Фото: 1MI
Три иномарки столкнулись на Северном объезде Новосибирска, травмы получили четыре человека

На Северном объезде Новосибирска днем в субботу, 11 мая, после массового ДТП получили травмы четыре человека. Авария произошла примерно в 14.15 неподалеку от Северного моста через Обь.

На 37 километре объезда шофер Toyota RAV4 по пока неустановленным причинам выехал на встречную полосу оживленной трассы и столкнулся с Subaru Forester и Dodge Caliber, ехавшими навстречу. Автоинцидент спровоцировал затор в обе стороны движения.

В результате аварии пострадали две пассажирки выехавшей на чужую полосу иномарки, одной из которых 16, а другой 45 лет. Кроме того травмы диагностированы у 42-летней женщины, управлявшей американским автомобилем и у 54-летней пассажирки Subaru.

Судя по данным сервиса 2ГИС, на момент написания этой новости затор длиной около полутора километров сохраняется на полосе, ведущей в направлении Новосибирска.

Порядок на месте происшествия обеспечивают сотрудники областной Госавтоинспекции, сообщает НГС.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Северный объезд#Госавтоинспекция
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