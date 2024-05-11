Четверо человек пострадали в массовом ДТП на Северном объезде Новосибирска

В результате аварии пострадали две пассажирки выехавшей на чужую полосу иномарки, одной из которых 16, а другой 45 лет. Кроме того травмы диагностированы у 42-летней женщины, управлявшей американским автомобилем и у 54-летней пассажирки Subaru.