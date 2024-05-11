Четверо человек пострадали в массовом ДТП на Северном объезде Новосибирска

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
На Северном объезде Новосибирска днем в субботу, 11 мая, после массового ДТП получили травмы четыре человека. Авария произошла примерно в 14.15 неподалеку от Северного моста через Обь.
На 37 километре объезда шофер Toyota RAV4 по пока неустановленным причинам выехал на встречную полосу оживленной трассы и столкнулся с Subaru Forester и Dodge Caliber, ехавшими навстречу. Автоинцидент спровоцировал затор в обе стороны движения.
В результате аварии пострадали две пассажирки выехавшей на чужую полосу иномарки, одной из которых 16, а другой 45 лет. Кроме того травмы диагностированы у 42-летней женщины, управлявшей американским автомобилем и у 54-летней пассажирки Subaru.
Судя по данным сервиса 2ГИС, на момент написания этой новости затор длиной около полутора километров сохраняется на полосе, ведущей в направлении Новосибирска.
Порядок на месте происшествия обеспечивают сотрудники областной Госавтоинспекции, сообщает НГС.