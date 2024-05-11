Газовый баллон взорвался в квартире в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В Ленинском районе Новосибирска одной из квартир 17-этажного дома взорвался баллон с газом. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, во время инцидента пострадал один мужчина, у него ожоги рук.
Вызов на пульт оперативного дежурного поступил в 12.53 в субботу, 11 мая из квартиры дома № 33 на улице Ясный берег. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что пострадавший мужчина монтировал в квартире на 14 этаже натяжной потолок. Используемый при таких работах баллон с газом, судя по всему, разгерметизировался.
Открытого пламени в квартире не было, монтажнику экстренную помощь оказали медики из прибывшей по вызову скорой помощи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.