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Газовый баллон взорвался в квартире в Новосибирске

Газовый баллон взорвался в квартире в Новосибирске

11 мая 2024, 08:23
Фото: 1MI
В Ленинском районе Новосибирска во время монтажа натяжного потолка взорвался баллон с газом, пострадал мужчина, следует из сообщения областного управления МЧС.

В Ленинском районе Новосибирска одной из квартир 17-этажного дома взорвался баллон с газом. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, во время инцидента пострадал один мужчина, у него ожоги рук.

Вызов на пульт оперативного дежурного поступил в 12.53 в субботу, 11 мая из квартиры дома № 33 на улице Ясный берег. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что пострадавший мужчина монтировал в квартире на 14 этаже натяжной потолок. Используемый при таких работах баллон с газом, судя по всему, разгерметизировался.

Открытого пламени в квартире не было, монтажнику экстренную помощь оказали медики из прибывшей по вызову скорой помощи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#МЧС#Взрыв#Пострадавший#Газовый баллон#Ленинский район
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