Газовый баллон взорвался в квартире в Новосибирске

Вызов на пульт оперативного дежурного поступил в 12.53 в субботу, 11 мая из квартиры дома № 33 на улице Ясный берег. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что пострадавший мужчина монтировал в квартире на 14 этаже натяжной потолок. Используемый при таких работах баллон с газом, судя по всему, разгерметизировался.