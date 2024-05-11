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Мэрия намерена отремонтировать дом на Саввы Кожевникова в Новосибирске

Мэрия намерена отремонтировать дом на Саввы Кожевникова в Новосибирске

11 мая 2024, 03:06
Фото: мэрия Новосибирска
Глава Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о подготовке к ремонту аварийных конструкций дома № 2 на улице Саввы Кожевникова, из которого 9 мая эвакуировали людей, следует из сообщения пресс-центра мэрии.

В Новосибирске намерены отремонтировать разрушающийся дом № 2 на улице Саввы Кожевникова. Глава Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о разработке проекта реконструкции построенного в 1956 году жилого здания, рассказали в муниципальном пресс-центре.

Вечером 9 мая после получения информации о появлении трещин, городские спасатели эвакуировали 16 человек, проживающих в шести квартирах дома. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Городская комиссия по ЧС вечером 10 мая признала ситуацию «критической», все соответствующие службы находятся в состоянии повышенной готовности. Сейчас сотрудники управляющей компании «Домовой» готовятся к проведению экспертизы, на основе выводов которой станет известен объем необходимых ремонтных работ. Деньги на работы будут выделены из резервного фонда бюджета города.

В настоящий момент возле первого подъезда дома организовано круглосуточное дежурство, чтобы исключить возможность проникновения в опасное место.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Ремонт#Мэрия#Эвакуация#Максим Кудрявцев#Савва Кожевников
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