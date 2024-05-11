Мэрия намерена отремонтировать дом на Саввы Кожевникова в Новосибирске

Городская комиссия по ЧС вечером 10 мая признала ситуацию «критической», все соответствующие службы находятся в состоянии повышенной готовности. Сейчас сотрудники управляющей компании «Домовой» готовятся к проведению экспертизы, на основе выводов которой станет известен объем необходимых ремонтных работ. Деньги на работы будут выделены из резервного фонда бюджета города.