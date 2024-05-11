Мэрия намерена отремонтировать дом на Саввы Кожевникова в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:06
Published Сегодня, 03:06
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
В Новосибирске намерены отремонтировать разрушающийся дом № 2 на улице Саввы Кожевникова. Глава Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о разработке проекта реконструкции построенного в 1956 году жилого здания, рассказали в муниципальном пресс-центре.
Вечером 9 мая после получения информации о появлении трещин, городские спасатели эвакуировали 16 человек, проживающих в шести квартирах дома. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.
Городская комиссия по ЧС вечером 10 мая признала ситуацию «критической», все соответствующие службы находятся в состоянии повышенной готовности. Сейчас сотрудники управляющей компании «Домовой» готовятся к проведению экспертизы, на основе выводов которой станет известен объем необходимых ремонтных работ. Деньги на работы будут выделены из резервного фонда бюджета города.
В настоящий момент возле первого подъезда дома организовано круглосуточное дежурство, чтобы исключить возможность проникновения в опасное место.