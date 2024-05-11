Мэрия отчиталась о темпах ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

В Новосибирске мэрия пообещала завершить ремонт Октябрьского моста через Обь без задержек и сдать объект до завершения 2024 года. Сейчас рабочие подрядной организации ремонтируют мостовой переход круглосуточно, отставания от графика работ нет, рассказали в пресс-центре мэрии.