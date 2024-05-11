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Мэрия отчиталась о темпах ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

Мэрия отчиталась о темпах ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

11 мая 2024, 05:56
Фото: мэрия Новосибирска
Власти Новосибирска обещают завершить ремонт Октябрьского моста через Обь к концу года, следует из сообщения мэрии.

В Новосибирске мэрия пообещала завершить ремонт Октябрьского моста через Обь без задержек и сдать объект до завершения 2024 года. Сейчас рабочие подрядной организации ремонтируют мостовой переход круглосуточно, отставания от графика работ нет, рассказали в пресс-центре мэрии.

В настоящий момент уже с двух сторон расширен тротуар двух пролетов сооружения, еще на двух пролетах такие работы вот-вот начнутся.

Что же касается проезжей части, то скоро ремонтные бригады демонтируют там деформационные швы, чтобы обустроить новые. Поверхность готовят к укладке выравнивающего слоя.

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#Юрий Фомиченко#Новосибирск#Ремонт#Мэрия#Октябрьский мост#Обь#Тротуар
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