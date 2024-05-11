Мэрия отчиталась о темпах ремонта Октябрьского моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
В Новосибирске мэрия пообещала завершить ремонт Октябрьского моста через Обь без задержек и сдать объект до завершения 2024 года. Сейчас рабочие подрядной организации ремонтируют мостовой переход круглосуточно, отставания от графика работ нет, рассказали в пресс-центре мэрии.
В настоящий момент уже с двух сторон расширен тротуар двух пролетов сооружения, еще на двух пролетах такие работы вот-вот начнутся.
Что же касается проезжей части, то скоро ремонтные бригады демонтируют там деформационные швы, чтобы обустроить новые. Поверхность готовят к укладке выравнивающего слоя.