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Posted 11 мая, 09:36

Published 11 мая, 09:36

Modified 11 мая, 15:24

Updated 11 мая, 15:24

Семь пешеходов погибли за три месяца 2024 года на дорогах Новосибирска

11 мая 2024, 09:36
В Новосибирске с начала 2024 года семь горожан лишились жизни, попав под автомобиль, печальную статистику обнародовали в муниципальном пресс-центре столицы Сибири.

С января по март нынешнего года в Новосибирске погибли семь пешеходов, сообщили в пресс-центре мэрии. Всего на территории столицы Сибири за этот период официально зарегистрирован 141 случай наезда автомобиля на идущего пешком человека.

По статистике, наезд машины на пешехода — самый частый вид автопроисшествий в мире. Сейчас в Новосибирске продолжается акция «Сбавь скорость перед пешеходным переходом!», задача которой — попытаться напомнить водителям о хрестоматийных правилах, позволяющих избежать трагедии.

По закону, если водитель при пересечении перекрестка не уступит дорогу пешему человеку, его могут наказать штрафом от полутора до двух с половиной тысяч, напомнили в мэрии.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Статистика#Автомобили#Пешеходы
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