Семь пешеходов погибли за три месяца 2024 года на дорогах Новосибирска

В Новосибирске с начала 2024 года семь горожан лишились жизни, попав под автомобиль, печальную статистику обнародовали в муниципальном пресс-центре столицы Сибири.

С января по март нынешнего года в Новосибирске погибли семь пешеходов, сообщили в пресс-центре мэрии. Всего на территории столицы Сибири за этот период официально зарегистрирован 141 случай наезда автомобиля на идущего пешком человека. По статистике, наезд машины на пешехода — самый частый вид автопроисшествий в мире. Сейчас в Новосибирске продолжается акция «Сбавь скорость перед пешеходным переходом!», задача которой — попытаться напомнить водителям о хрестоматийных правилах, позволяющих избежать трагедии. По закону, если водитель при пересечении перекрестка не уступит дорогу пешему человеку, его могут наказать штрафом от полутора до двух с половиной тысяч, напомнили в мэрии. Читайте также: Байкер-хирург из больницы Бердска погиб в Томской области Школьница на самокате попала под машину в Новосибирске Женщина погибла в перевернувшейся Mazda Familia в Новосибирской области