Семь пешеходов погибли за три месяца 2023 года на дорогах Новосибирска

В Новосибирске с начала 2024 года семь горожан лишились жизни, попав под автомобиль, печальную статистику обнародовали в муниципальном пресс-центре столицы Сибири.