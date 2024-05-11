Семь пешеходов погибли за три месяца 2023 года на дорогах Новосибирска

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
С января по март нынешнего года в Новосибирске погибли семь пешеходов, сообщили в пресс-центре мэрии. Всего на территории столицы Сибири за этот период официально зарегистрирован 141 случай наезда автомобиля на идущего пешком человека.
По статистике, наезд машины на пешехода — самый частый вид автопроисшествий в мире. Сейчас в Новосибирске продолжается акция «Сбавь скорость перед пешеходным переходом!», задача которой — попытаться напомнить водителям о хрестоматийных правилах, позволяющих избежать трагедии.
По закону, если водитель при пересечении перекрестка не уступит дорогу пешему человеку, его могут наказать штрафом от полутора до двух с половиной тысяч, напомнили в мэрии.