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Posted 11 мая, 04:49

Published 11 мая, 04:49

Modified 11 мая, 04:51

Updated 11 мая, 04:51

Школьница на самокате попала под машину в Новосибирске

11 мая 2024, 04:49
В новосибирском Академгородке ехавшую на самокате 9-летнюю девочку сила иномарка, пострадавшую доставили в больницу, рассказали в областной Госавтоинспекции.

В Академгородке Новосибирска вечером в пятницу, 10 мая, ехавшая на самокате 9-летняя девочка угодила под колеса Chery Tiggo. Школьница получила повреждения и была экстренно доставлена в медицинское учреждение.

Предварительно установлено, что за рулем китайского кроссовера был мужчина, которому исполнилось 32 года. Водитель двигался со стороны Морского проспекта, но на улице Терешковой ему навстречу вылетела маленькая самокатчица.

О характере и степени тяжести полученных школьницей травм не сообщается, по факту аварии проводится проверка.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Академгородок#Школьница#Самокат#Госавтоинспекция#Chery Tiggo#Пострадавшая
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