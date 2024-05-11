Школьница на самокате попала под машину в Новосибирске

Posted 11 мая, 04:49
Published 11 мая, 04:49
Modified 11 мая, 04:51
Updated 11 мая, 04:51
В Академгородке Новосибирска вечером в пятницу, 10 мая, ехавшая на самокате 9-летняя девочка угодила под колеса Chery Tiggo. Школьница получила повреждения и была экстренно доставлена в медицинское учреждение.
Предварительно установлено, что за рулем китайского кроссовера был мужчина, которому исполнилось 32 года. Водитель двигался со стороны Морского проспекта, но на улице Терешковой ему навстречу вылетела маленькая самокатчица.
О характере и степени тяжести полученных школьницей травм не сообщается, по факту аварии проводится проверка.