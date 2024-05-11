Уголовное дело возбудили из-за разрушения дома в Новосибирске

По предварительным данным, трещины в стенах дома в начале мая стали появляться от частичного проседания земли под отмосткой жилого здания. Напуганные жильцы вызвали сотрудников городской Службы аварийно-спасательных работ, которые приняли решение о незамедлительной эвакуации.