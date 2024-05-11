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Уголовное дело возбудили из-за разрушения дома в Новосибирске

Уголовное дело возбудили из-за разрушения дома в Новосибирске

11 мая 2024, 02:32
Фото: 1MI
В Новосибирске после появления трещин на доме № 2 на улице Саввы Кожевникова возбудили уголовное дело, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В Новосибирске после начала разрушения жилого дома № 2 на улице Саввы Кожевникова сотрудники Кировского следственного отдела возбудили уголовное дело. Дело заведено по статье, подразумевающей ответственность за некачественное оказание услуг.

В праздничный вечер 9 мая жильцы шести квартир построенного в 1956 году кирпичного дома были экстренно эвакуированы из-за риска разрушения здания. Сейчас новосибирцы размещены в помещении благотворительной организации «Каритас».

По предварительным данным, трещины в стенах дома в начале мая стали появляться от частичного проседания земли под отмосткой жилого здания. Напуганные жильцы вызвали сотрудников городской Службы аварийно-спасательных работ, которые приняли решение о незамедлительной эвакуации.

Сейчас решается вопрос о переселении жильцов эвакуированного подъезда в маневренный фонд районной администрации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Уголовное дело#Эвакуация#Разрушение дома#Савва Кожевников#Каритас
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