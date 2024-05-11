Уголовное дело возбудили из-за разрушения дома в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:34
В Новосибирске после начала разрушения жилого дома № 2 на улице Саввы Кожевникова сотрудники Кировского следственного отдела возбудили уголовное дело. Дело заведено по статье, подразумевающей ответственность за некачественное оказание услуг.
В праздничный вечер 9 мая жильцы шести квартир построенного в 1956 году кирпичного дома были экстренно эвакуированы из-за риска разрушения здания. Сейчас новосибирцы размещены в помещении благотворительной организации «Каритас».
По предварительным данным, трещины в стенах дома в начале мая стали появляться от частичного проседания земли под отмосткой жилого здания. Напуганные жильцы вызвали сотрудников городской Службы аварийно-спасательных работ, которые приняли решение о незамедлительной эвакуации.
Сейчас решается вопрос о переселении жильцов эвакуированного подъезда в маневренный фонд районной администрации, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.