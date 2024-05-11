Женщина погибла в перевернувшейся Mazda Familia в Новосибирской области

К сожалению, родившаяся в 1971 году пассажирка японского автомобиля погибла на месте аварии, а управлявшая автомобилем женщина получила травмы. В Госавтоинспекции уточнили, что в иномарке также ехали дети 4-х и 7 лет: благодаря детским автокреслам они остались невредимы.