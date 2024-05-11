Женщина погибла в перевернувшейся Mazda Familia в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В Новосибирской области женщина погибла в автоаварии в окрестностях села Колыбелька Краснозерского района. Дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в 8.35 в пятницу, 10 мая.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, по предварительным данным, женщина 1993 года рождения за рулем Mazda Familia попыталась обогнать другой автомобиль в месте, где это запрещено. В результате иномарка перевернулась.
К сожалению, родившаяся в 1971 году пассажирка японского автомобиля погибла на месте аварии, а управлявшая автомобилем женщина получила травмы. В Госавтоинспекции уточнили, что в иномарке также ехали дети 4-х и 7 лет: благодаря детским автокреслам они остались невредимы.
Сейчас в ГИБДД проходит проверка по факту этой аварии, все обстоятельства устанавливаются.