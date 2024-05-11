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Женщина погибла в перевернувшейся Mazda Familia в Новосибирской области

Женщина погибла в перевернувшейся Mazda Familia в Новосибирской области

11 мая 2024, 04:18
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области
В Краснозерском районе Новосибирской области в дорожно-транспортном происшествии погибла пассажирка автомобиля Mazda Familia, следует из сообщения областной Госавтоинспекции.

В Новосибирской области женщина погибла в автоаварии в окрестностях села Колыбелька Краснозерского района. Дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в 8.35 в пятницу, 10 мая.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, по предварительным данным, женщина 1993 года рождения за рулем Mazda Familia попыталась обогнать другой автомобиль в месте, где это запрещено. В результате иномарка перевернулась.

К сожалению, родившаяся в 1971 году пассажирка японского автомобиля погибла на месте аварии, а управлявшая автомобилем женщина получила травмы. В Госавтоинспекции уточнили, что в иномарке также ехали дети 4-х и 7 лет: благодаря детским автокреслам они остались невредимы.

Сейчас в ГИБДД проходит проверка по факту этой аварии, все обстоятельства устанавливаются.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Дети#Авария#Краснозерский район#Госавтоинспекция#Mazda Familia
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