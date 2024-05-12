Бастрыкин потребовал возбудить дело после смерти новосибирца от инфаркта

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту гибели жителя села Лебедевка Новосибирской области. Мужчина обратился к медикам с жалобами на боли в груди, врачи диагностировали межреберную невралгию. Боль не проходила, однако и при вторичном визите в медицинский кабинет пациенту поставили аналогичный диагноз.