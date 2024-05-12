Бастрыкин потребовал возбудить дело после смерти новосибирца от инфаркта

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Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту гибели жителя села Лебедевка Новосибирской области. Мужчина обратился к медикам с жалобами на боли в груди, врачи диагностировали межреберную невралгию. Боль не проходила, однако и при вторичном визите в медицинский кабинет пациенту поставили аналогичный диагноз.
В результате 33-летний мужчина скончался от инфаркта. Трагедия произошла в январе 2023 года. Сейчас региональное управление Следственного комитета проводит проверку всех обстоятельств этой скандальной истории, сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.
О врачебных ошибках и случаях неправильной постановки деагноза в Новосибирской области становится известно регулярно. Люди становятся инвалидами или умирают из-за невнимательности медиков. Средняя сумма компенсации, которая фигурирует в соотвествующих судебных исках, сосотавлят около 5 млн рублей, реальные выплаты, которые назначают суды, значительно меньше.
Ранее мы рассказывали о том, что Александр Бастрыкин потребовал разобраться с инцидентом в Хилокском микрорайоне Новосибирска, когда двое малолетних детей мигрантов угрожали сверстнику заточенной отверткой.