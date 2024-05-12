Горячую воду отключат в пяти районах Новосибирска: график гидравлических испытаний

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
С 15 мая в Новосибирске начинаются гидравлические испытания тепловых сетей на прочность. Отключения горячей воды коснутся части потребителей, запитанных от ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Вода в кранах горожан начнет остывать уже 13 мая, сообщается на официальном сайте «Сибирской генерирующей компании».
Под отключения попадают дома в Кировском, Ленинском, Калининском и Первомайском районах. Максимальный срок отсутствия горячей воды — до 28 мая включительно.
Полный список улиц, дома на которых будут лишены горячей воды, смотрите здесь.
Предполагается, что полностью испытания городских теплосетей будут завершены к 12 августа.
В начале 2024 года Новосибирск потрясла серия аварий на теплосетях, сотни домов в мороз остались без отопления. Энергетики объясняли коммунальные ЧП крайней изношенностью труб, проложенных еще в советское время. Горожане, в свою очередь, потребовали передать теплосети в собственность государства.