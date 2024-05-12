atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

В целом по городу гидравлические испытания продлятся до 12 августа

Горячую воду отключат в пяти районах Новосибирска: график гидравлических испытаний

12 мая 2024, 14:41
Фото: 1MI
В целом по городу гидравлические испытания продлятся до 12 августа
Энергетики опубликовали график отключения горячей воды из-за традиционных летних испытаний сетей на прочность.

С 15 мая в Новосибирске начинаются гидравлические испытания тепловых сетей на прочность. Отключения горячей воды коснутся части потребителей, запитанных от ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Вода в кранах горожан начнет остывать уже 13 мая, сообщается на официальном сайте «Сибирской генерирующей компании».

Под отключения попадают дома в Кировском, Ленинском, Калининском и Первомайском районах. Максимальный срок отсутствия горячей воды — до 28 мая включительно.
Полный список улиц, дома на которых будут лишены горячей воды, смотрите здесь.
Предполагается, что полностью испытания городских теплосетей будут завершены к 12 августа.

В начале 2024 года Новосибирск потрясла серия аварий на теплосетях, сотни домов в мороз остались без отопления. Энергетики объясняли коммунальные ЧП крайней изношенностью труб, проложенных еще в советское время. Горожане, в свою очередь, потребовали передать теплосети в собственность государства.

Читайте также:
В Новосибирске будут восстанавливать памятник истории ТЭЦ-1СГК потратит 200 млн на спецтехнику для НовосибирскаВ СГК объяснили происхождение необычного дыма на ТЭЦ-3 в Новосибирске
#Новосибирск#Отключение#Горячая вода#Испытания#СГК
Подпишитесь
Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетики
8 мая, 02:33
Рост в два раза: больше 500 новосибирцев укусили за неделю клещи
9 мая, 08:41
Уличные фотографы с совами возмутили новосибирцев — как с ними бороться?
9 мая, 06:42
Место для строительства пятого моста через Обь определили в Новосибирске
8 мая, 12:42
Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?
8 мая, 04:09
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
6 мая, 10:39
"