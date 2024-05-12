Горячую воду отключат в пяти районах Новосибирска: график гидравлических испытаний

Под отключения попадают дома в Кировском, Ленинском, Калининском и Первомайском районах. Максимальный срок отсутствия горячей воды — до 28 мая включительно.

Полный список улиц, дома на которых будут лишены горячей воды, смотрите здесь.

Предполагается, что полностью испытания городских теплосетей будут завершены к 12 августа.