Кота из двигателя автомобиля достали новосибирские спасатели

Сотрудники новосибирской аварийно-спасательной службы провели операцию по вызволению кота, который едва не погиб, забравшись в моторный отсек автомобиля. Тревожный сигнал поступил из Ленинского района. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что хвост животного намотало на вал ремня ГРМ. Владелец машины каким-то чудом успел заглушить мотор, пока животное не пострадало еще больше.