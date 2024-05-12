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Posted Сегодня, 03:53

Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

Как кот оказался в автомобильном двигателе, неизвестно

Кота из двигателя автомобиля достали новосибирские спасатели

12 мая 2024, 03:53
Фото: Изображение Midjourney
Как кот оказался в автомобильном двигателе, неизвестно
Об удивительной истории спасения животного, забравшегося под капот машины, рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Сотрудники новосибирской аварийно-спасательной службы провели операцию по вызволению кота, который едва не погиб, забравшись в моторный отсек автомобиля. Тревожный сигнал поступил из Ленинского района. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что хвост животного намотало на вал ремня ГРМ. Владелец машины каким-то чудом успел заглушить мотор, пока животное не пострадало еще больше.

Специалисты освободили кота и передали его очевидцам происшествия. О дальнейшей судьбе котика не сообщается.

Ранее мы рассказывали о том, что в центре Новосибирска прошел митинг против планов узаконить убийство бездомных животных.

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#Происшествия#Новосибирск#Животные#Спасение#МАСС
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