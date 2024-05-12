Кота из двигателя автомобиля достали новосибирские спасатели

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Сотрудники новосибирской аварийно-спасательной службы провели операцию по вызволению кота, который едва не погиб, забравшись в моторный отсек автомобиля. Тревожный сигнал поступил из Ленинского района. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что хвост животного намотало на вал ремня ГРМ. Владелец машины каким-то чудом успел заглушить мотор, пока животное не пострадало еще больше.
Специалисты освободили кота и передали его очевидцам происшествия. О дальнейшей судьбе котика не сообщается.
Ранее мы рассказывали о том, что в центре Новосибирска прошел митинг против планов узаконить убийство бездомных животных.