Мигранты завалили коровьими головами мусорки в Хилокском микрорайоне

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Мусорные баки около жилых домов на улице Хилокской в Ленинском районе Новосибирска завалены головами и другими частями тел крупного рогатого скота. Местные жители говорят, что это дело рук приезжих из стран Средней Азии, большинство из которых связаны с Хилокским рынком, одним из самых крупных в Сибири оптовых комплексов по продаже овощей и фруктов из стран ближнего зарубежья. Рынок находится в непосредственной близости от жилья.
Подобное повторяется регулярно, сообщила редакции Atas.Info местная жительница Жанна Олейникова: «Причем наполнены так, что мусоровоз не может поднять бак и опустошить. В полицию по данным фактам написано коллективное заявление в 2022 году и вот пару недель назад. Но ничего не поменялось».
По этическим мотивам мы не показываем фотографии отрубленных голов в контейнерах, которые есть в распоряжении редакции. Кроме мясных субпродуктов, контейнерные площадки завалены мешками с гниющими овощами. Так рыночные торговцы, предполагают горожане, избавляются от просроченного товара.
Кроме того, через дорогу от Левобережного мусорного полигона, который расположен в том же районе, жители обнаружили гору гниющих бараньих шкур.
Ранее мы неоднократно рассказывали о том, к каким последствия приводит соседство с рынком: дети мигрантов угрожают людям заточками, в домах кишат тысячи тараканов, процветает уличная преступность.