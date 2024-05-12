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Кроме голов скота, контейнерные площадки завалены гниющими овощами

Мигранты завалили коровьими головами мусорки в Хилокском микрорайоне

12 мая 2024, 11:36
Фото: жители Хилокского микрорайона
Кроме голов скота, контейнерные площадки завалены гниющими овощами
Жители микрорайона по соседству с Хилокским рынком в Новосибирске сообщают о частях туш скота, выброшенных в мусорные баки.

Мусорные баки около жилых домов на улице Хилокской в Ленинском районе Новосибирска завалены головами и другими частями тел крупного рогатого скота. Местные жители говорят, что это дело рук приезжих из стран Средней Азии, большинство из которых связаны с Хилокским рынком, одним из самых крупных в Сибири оптовых комплексов по продаже овощей и фруктов из стран ближнего зарубежья. Рынок находится в непосредственной близости от жилья.

Подобное повторяется регулярно, сообщила редакции Atas.Info местная жительница Жанна Олейникова: «Причем наполнены так, что мусоровоз не может поднять бак и опустошить. В полицию по данным фактам написано коллективное заявление в 2022 году и вот пару недель назад. Но ничего не поменялось».

По этическим мотивам мы не показываем фотографии отрубленных голов в контейнерах, которые есть в распоряжении редакции. Кроме мясных субпродуктов, контейнерные площадки завалены мешками с гниющими овощами. Так рыночные торговцы, предполагают горожане, избавляются от просроченного товара.

Кроме того, через дорогу от Левобережного мусорного полигона, который расположен в том же районе, жители обнаружили гору гниющих бараньих шкур.
Ранее мы неоднократно рассказывали о том, к каким последствия приводит соседство с рынком: дети мигрантов угрожают людям заточками, в домах кишат тысячи тараканов, процветает уличная преступность.

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#Новосибирск#Мусор#Мигранты#Хилокский рынок#Хилокский жилмассив
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