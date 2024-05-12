Мигранты завалили коровьими головами мусорки в Хилокском микрорайоне

Мусорные баки около жилых домов на улице Хилокской в Ленинском районе Новосибирска завалены головами и другими частями тел крупного рогатого скота. Местные жители говорят, что это дело рук приезжих из стран Средней Азии, большинство из которых связаны с Хилокским рынком, одним из самых крупных в Сибири оптовых комплексов по продаже овощей и фруктов из стран ближнего зарубежья. Рынок находится в непосредственной близости от жилья.