Правила расчета суммы алиментов изменятся в Новосибирске

В том случае, когда бывшие супруги договорились о выплате алиментов без судебного процесса, то сумма не должна быть ниже порога, установленного действующим законодательством. Это 25% от установленного минимального размера оплаты труда, если речь идет о содержании одного ребенка, трети от этой суммы в случае двух детей и половины МРОТ, если у родителей есть три и более ребенка.