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Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

Минимальные суммы пособия на содержание детей остаются прежними

Правила расчета суммы алиментов изменятся в Новосибирске

12 мая 2024, 03:53
Фото: Изображение Midjourney
Минимальные суммы пособия на содержание детей остаются прежними
С 1 июня меняется порядок назначения единого пособия, сообщили в Социальном фонде России.

Установленные судом при разводе родителей выплаты на содержание ребенка будут учтены по фактической сумме поступивших денег. Возможны два варианта: либо эти данные можно указать самостоятельно, если выплаты происходят по графику, без выдачи исполнительного листа. Если же делом занимаются судебные приставы, то эту информацию Соцфонд получит у них, без общения с разведенными родителями.

В том случае, когда бывшие супруги договорились о выплате алиментов без судебного процесса, то сумма не должна быть ниже порога, установленного действующим законодательством. Это 25% от установленного минимального размера оплаты труда, если речь идет о содержании одного ребенка, трети от этой суммы в случае двух детей и половины МРОТ, если у родителей есть три и более ребенка.

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