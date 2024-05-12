Правила расчета суммы алиментов изменятся в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Установленные судом при разводе родителей выплаты на содержание ребенка будут учтены по фактической сумме поступивших денег. Возможны два варианта: либо эти данные можно указать самостоятельно, если выплаты происходят по графику, без выдачи исполнительного листа. Если же делом занимаются судебные приставы, то эту информацию Соцфонд получит у них, без общения с разведенными родителями.
В том случае, когда бывшие супруги договорились о выплате алиментов без судебного процесса, то сумма не должна быть ниже порога, установленного действующим законодательством. Это 25% от установленного минимального размера оплаты труда, если речь идет о содержании одного ребенка, трети от этой суммы в случае двух детей и половины МРОТ, если у родителей есть три и более ребенка.