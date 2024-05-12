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Posted 12 мая, 02:38

Published 12 мая, 02:38

Modified 12 мая, 12:37

Updated 12 мая, 12:37

Березы массово зацвели в Новосибирской области

Происхождение зеленой пыльцы раскрыл биолог Яновский из Новосибирска

12 мая 2024, 02:38
Фото: freepik.com
Березы массово зацвели в Новосибирской области
Одновременное цветение многих видов деревьев привело к появлению зеленоватого налета, сообщил ученый.

Массовое цветение деревьев в начале мая привело к обильному выбросу пыльцы в воздух. Микроскопические частицы оседают на почве, машинах, домах, люди приносят их домой на обуви. Пыльца обычно имеет желтый цвет, но не исключено появление зеленоватого оттенка, когда смешиваются результаты цветения разных видов деревьев, считает биолог Алексей Яновский.

В основном новосибирцы видят пыльцу берез, на которых этой весной сформировалось особенно много сережек. Березовая пыльца — сильнейший аллерген, но, сколько продлится период цветения, сказать сложно. На это, в первую очередь, влияет погода, сообщает издание VN.ru.

Ранее горожане делились в соцсетях фото и видео налета зеленого цвета, предполагая, что над городом «что-то распыляют».

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#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Природа#Деревья#Пыльца
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