Происхождение зеленой пыльцы раскрыл биолог Яновский из Новосибирска

В основном новосибирцы видят пыльцу берез, на которых этой весной сформировалось особенно много сережек. Березовая пыльца — сильнейший аллерген, но, сколько продлится период цветения, сказать сложно. На это, в первую очередь, влияет погода, сообщает издание VN.ru.