Происхождение зеленой пыльцы раскрыл биолог Яновский из Новосибирска

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
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Updated Сегодня, 02:40
Массовое цветение деревьев в начале мая привело к обильному выбросу пыльцы в воздух. Микроскопические частицы оседают на почве, машинах, домах, люди приносят их домой на обуви. Пыльца обычно имеет желтый цвет, но не исключено появление зеленоватого оттенка, когда смешиваются результаты цветения разных видов деревьев, считает биолог Аркадий Яновский.
В основном новосибирцы видят пыльцу берез, на которых этой весной сформировалось особенно много сережек. Березовая пыльца — сильнейший аллерген, но, сколько продлится период цветения, сказать сложно. На это, в первую очередь, влияет погода, сообщает издание VN.ru.
Ранее горожане делились в соцсетях фото и видео налета зеленого цвета, предполагая, что над городом «что-то распыляют».