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Posted 12 мая, 06:05

Published 12 мая, 06:05

Modified 13 мая, 10:57

Updated 13 мая, 10:57

Последний раз женщину видели 6 мая

Пропавшую женщину в черном неделю ищут в Новосибирске

12 мая 2024, 06:05
Фото: Изображение Midjourney
Последний раз женщину видели 6 мая
37-летняя женщина исчезла в Октябрьском районе еще 6 мая, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАллерт».

Волонтеры разыскивают 37-летнюю Наталью Ключникову. Последний раз ее видели в Октябрьском районе Новосибирска, она была одета в черную куртку, серые джинсы и черные кроссовки. С собой у женщины была черная сумка. В ориентировке «ЛизаАллерт» есть одна небольшая неточность, сообщила сестра пропавшей Яна Морозова: глаза у Натальи не серые, а зеленого цвета.

Ранее мы рассказывали о том, что 9 мая в Октябрьском районе пропал 11-летний мальчик. Сейчас его поиск остановлен.

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#Новосибирск#Пропал#Поиск#Лиза Алерт#Октябрьский район
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