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Локоть ушел со своего поста досрочно

Зюганов просит Госдуму трудоустроить экс-мэра Новосибирска Анатолия Локтя

12 мая 2024, 05:30
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Локоть ушел со своего поста досрочно
Лидер коммунистов в ходе выступления в нижней палате парламента попросил устроить своего однопартийца «советником кого угодно».

Бывшего мэра Новосибирска Анатолия Локтя не берут на работу в органы власти. Об этом в ходе выступления в Государственной Думе сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов. По словам лидера коммунистов, вопрос трудоустройства Локтя он обсуждал и с президентом Путиным, с и премьером Мишустиным. Но дело не сдвинулось с мертвой точки. Между тем, считает Зюганов, экс-глава крупнейшего муниципалитета России — хороший специалист в региональной политике и мог бы работать в самых разных сферах.

Речь Зюганова о трудоустройстве Локтя
Видео: duma.gov.ru

О досрочной отставке Анатолия Локтя по собственному желанию стало известно в конце 2023 года. Его уход с поста связывают с непринятием новых правил назначения главы города, когда мэра выбирают не всенародным голосованием, а по предпочтениям депутатов горсовета.

Предполагалось, что после увольнения Локоть займет пост советника премьер-министра России по связям с Белоруссией.

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#Видео#Новосибирск#Госдума#Кпрф#Анатолий Локоть#Трудоустройство#Геннадий Зюганов
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