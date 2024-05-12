Зюганов просит Госдуму трудоустроить экс-мэра Новосибирска Анатолия Локтя

Бывшего мэра Новосибирска Анатолия Локтя не берут на работу в органы власти. Об этом в ходе выступления в Государственной Думе сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов. По словам лидера коммунистов, вопрос трудоустройства Локтя он обсуждал и с президентом Путиным, с и премьером Мишустиным. Но дело не сдвинулось с мертвой точки. Между тем, считает Зюганов, экс-глава крупнейшего муниципалитета России — хороший специалист в региональной политике и мог бы работать в самых разных сферах.