1,8 млн. рублей хотят потратить на празднование Дня России в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Тендер на «оказание услуг по организации и проведению праздничного мероприятия, посвященного Дню России» разместило на сайте госзакупок ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы». Согласно требования закупки, победитель аукциона должен будет организовать 12 июня 4-часовой концерт на Михайловской набережной. Помимо выступлений артистов должна быть обеспечена работа тематических интерактивных площадок и группы аниматоров.
«Репертуар должен быть разнообразным и соответствовать тематике мероприятия. Костюмы артистов должны соответствовать тематике песни или танца, быть красочными и эстетически оформленными, соответствовать общему замыслу мероприятия», — подчеркивает заказчик.
Начальная цена контракта составляет 1,8 млн рублей.
Любопытно, что на организацию праздничных торжеств, посвященных празднованию 79-летия победы в Великой Отечественной войне правительство Новосибирской области потратило значительно меньше. Сумма контракта, заключенного с компаний «Видеодата», единственной организацией, которая приняла участие в соответствующем тендере, составила 1 млн рублей.