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На празднование Дня Победы чиновники выделили почти в два раза меньше денег

1,8 млн. рублей хотят потратить на празднование Дня России в Новосибирске

13 мая 2024, 10:37
Фото: 1MI
На празднование Дня Победы чиновники выделили почти в два раза меньше денег
Региональное правительство объявило электронный аукцион на организацию торжественных мероприятий, следует из данных на сайте госзакупок.

Тендер на «оказание услуг по организации и проведению праздничного мероприятия, посвященного Дню России» разместило на сайте госзакупок ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы». Согласно требования закупки, победитель аукциона должен будет организовать 12 июня 4-часовой концерт на Михайловской набережной. Помимо выступлений артистов должна быть обеспечена работа тематических интерактивных площадок и группы аниматоров.

«Репертуар должен быть разнообразным и соответствовать тематике мероприятия. Костюмы артистов должны соответствовать тематике песни или танца, быть красочными и эстетически оформленными, соответствовать общему замыслу мероприятия», — подчеркивает заказчик.

Начальная цена контракта составляет 1,8 млн рублей.

Любопытно, что на организацию праздничных торжеств, посвященных празднованию 79-летия победы в Великой Отечественной войне правительство Новосибирской области потратило значительно меньше. Сумма контракта, заключенного с компаний «Видеодата», единственной организацией, которая приняла участие в соответствующем тендере, составила 1 млн рублей.

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#Новосибирск#Госзакупки#День России#Стоимость#Концерт#Тендер
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