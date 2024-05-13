1,8 млн. рублей хотят потратить на празднование Дня России в Новосибирске

Тендер на «оказание услуг по организации и проведению праздничного мероприятия, посвященного Дню России» разместило на сайте госзакупок ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы». Согласно требования закупки, победитель аукциона должен будет организовать 12 июня 4-часовой концерт на Михайловской набережной. Помимо выступлений артистов должна быть обеспечена работа тематических интерактивных площадок и группы аниматоров.