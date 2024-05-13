4 тысячи мигрантов на неделе сбежали из Новосибирской области

За прошедшую семидневку под проверки с участием силовиков и сотрудников УФМС попали 217 представителей других государств. У троих из них документы оказались не в порядке: они находились в России незаконно. Сейчас они находятся в специальном учреждении и будут выдворены за пределы страны.