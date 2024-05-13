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4 тысячи мигрантов на неделе сбежали из Новосибирской области

4 тысячи мигрантов на неделе сбежали из Новосибирской области

13 мая 2024, 10:28
Фото: 1MI
Новосибирскую область за прошедшую неделю покинули 4346 граждан иностранных государств, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона заместитель начальника областной полиции Дмитрий Ходаков.

4346 мигрантов на прошедшей неделе решили покинуть территорию Новосибирской области. В регионе продолжаются мероприятия по поиску нарушителей действующего в стране миграционного законодательства, заявил в понедельник, 13 мая на оперативном совещании в правительстве замруководителя МВД области Дмитрий Ходаков.

За прошедшую семидневку под проверки с участием силовиков и сотрудников УФМС попали 217 представителей других государств. У троих из них документы оказались не в порядке: они находились в России незаконно. Сейчас они находятся в специальном учреждении и будут выдворены за пределы страны.

За тот же период в регион приехали 6274 иностранца, на миграционный учет встали 1375 из них. Чуть более тысячи мигрантов заявили, что цель их приезда в Новосибирскую область — найти работу, уточнил Ходаков.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Мигранты#Работа#МВД#Миграционное законодательство
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