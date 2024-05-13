4 тысячи мигрантов на неделе сбежали из Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
4346 мигрантов на прошедшей неделе решили покинуть территорию Новосибирской области. В регионе продолжаются мероприятия по поиску нарушителей действующего в стране миграционного законодательства, заявил в понедельник, 13 мая на оперативном совещании в правительстве замруководителя МВД области Дмитрий Ходаков.
За прошедшую семидневку под проверки с участием силовиков и сотрудников УФМС попали 217 представителей других государств. У троих из них документы оказались не в порядке: они находились в России незаконно. Сейчас они находятся в специальном учреждении и будут выдворены за пределы страны.
За тот же период в регион приехали 6274 иностранца, на миграционный учет встали 1375 из них. Чуть более тысячи мигрантов заявили, что цель их приезда в Новосибирскую область — найти работу, уточнил Ходаков.