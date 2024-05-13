50 миллионов рублей похитили телефонные мошенники из Новосибирска

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В Новосибирске задержаны участники международной банды, подозреваемые в телефонных мошенничествах и вымогательствах. Как сообщила официальный представитель МВД страны Ирина Волк, всего в нескольких регионах России полицейские и сотрудники ФСБ задержали девять человек.
Подозреваемые усложнили распространенную ныне схему обмана граждан. Сначала они убеждали их взять кредит и перевести на «безопасный счет», но потом рассказывали о якобы грозящей жертве опасности и уговаривали на время уехать в другой регион, при этом ничего не объясняя родственникам.
После этого родственникам получали ультиматум с требованием крупного выкупа, угрожая при этом убить не подозревающего человека. Таким образом подозреваемым удалось получить примерно 50 миллионов рублей, пока известно о семи случаев такого обмана.
По словам Ирины Волк, некоторые члены разгромленной банды сейчас скрываются за границей России, их могут объявить в международный розыск. По некоторым данным, часть похищенных денег могла быть перечислена на помощь ВСУ.
Уголовные дела возбуждены по статьям, подразумевающим ответственность за создание преступного сообщества и участие в нем, а также за мошенничество и вымогательство.