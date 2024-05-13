50 миллионов рублей похитили телефонные мошенники из Новосибирска

Подозреваемые усложнили распространенную ныне схему обмана граждан. Сначала они убеждали их взять кредит и перевести на «безопасный счет», но потом рассказывали о якобы грозящей жертве опасности и уговаривали на время уехать в другой регион, при этом ничего не объясняя родственникам.