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50 миллионов рублей похитили телефонные мошенники из Новосибирска

50 миллионов рублей похитили телефонные мошенники из Новосибирска

13 мая 2024, 09:53
Фото: 1MI
В Новосибирске задержаны члены международной банды, совмещавшие телефонные мошенничества с вымогательствами под угрозой убийства, следует из сообщения МВД России.

В Новосибирске задержаны участники международной банды, подозреваемые в телефонных мошенничествах и вымогательствах. Как сообщила официальный представитель МВД страны Ирина Волк, всего в нескольких регионах России полицейские и сотрудники ФСБ задержали девять человек.

Подозреваемые усложнили распространенную ныне схему обмана граждан. Сначала они убеждали их взять кредит и перевести на «безопасный счет», но потом рассказывали о якобы грозящей жертве опасности и уговаривали на время уехать в другой регион, при этом ничего не объясняя родственникам.

После этого родственникам получали ультиматум с требованием крупного выкупа, угрожая при этом убить не подозревающего человека. Таким образом подозреваемым удалось получить примерно 50 миллионов рублей, пока известно о семи случаев такого обмана.

По словам Ирины Волк, некоторые члены разгромленной банды сейчас скрываются за границей России, их могут объявить в международный розыск. По некоторым данным, часть похищенных денег могла быть перечислена на помощь ВСУ.

Уголовные дела возбуждены по статьям, подразумевающим ответственность за создание преступного сообщества и участие в нем, а также за мошенничество и вымогательство.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Новосибирск#Ирина Волк#Выкуп#Международная банда#Телефонные мошенничества#Вымогательства
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