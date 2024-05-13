Анна Терешкова покидает мэрию Новосибирска

Отметим, всё еще находится в процессе реконструкции Первомайский сквер, сроки сдачи которого продляли несколько раз. Первоначально в качестве окончания работ называли осень 2023-го, затем — 2024-й. Но когда пришла весна, то стало ясно, что многое из сделанного придется переделывать. В частности, плитка пришла в негодность.