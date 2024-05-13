Анна Терешкова покидает мэрию Новосибирска

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В своем прощальном посте чиновница отметила, что ее заслугами являются выделение здания для театра Афанасьева, реконструкция Михайловской набережной, Заельцовского парка и других объектов. Анна Терешкова также считает успешным начатый проект по реконструкции дома Кондратюка.
Пока неизвестно, кто займет место Анны Терешковой на должности начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики.
Кроме того, Анна Терешкова не отвечает на звонки редакции.
Анна Терешкова проработала в мэрии полное десятилетие, начав свою карьеру в мае 2014 года как начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики. С конца 2019-го она занимала должность вице-мэра. Медик по образованию, Терешкова заняла пост по протекции экс-мэра Анатолия Локтя.
Отметим, всё еще находится в процессе реконструкции Первомайский сквер, сроки сдачи которого продляли несколько раз. Первоначально в качестве окончания работ называли осень 2023-го, затем — 2024-й. Но когда пришла весна, то стало ясно, что многое из сделанного придется переделывать. В частности, плитка пришла в негодность.