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Анна Терешкова пробыла на посту вице-мэра 10 лет

Анна Терешкова покидает мэрию Новосибирска

13 мая 2024, 14:36
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Анна Терешкова пробыла на посту вице-мэра 10 лет
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова покидает свой пост и мэрию, об этом написала сама чиновница в соцсетях.

В своем прощальном посте чиновница отметила, что ее заслугами являются выделение здания для театра Афанасьева, реконструкция Михайловской набережной, Заельцовского парка и других объектов. Анна Терешкова также считает успешным начатый проект по реконструкции дома Кондратюка.

Пока неизвестно, кто займет место Анны Терешковой на должности начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики.

Кроме того, Анна Терешкова не отвечает на звонки редакции.

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Анна Терешкова проработала в мэрии полное десятилетие, начав свою карьеру в мае 2014 года как начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики. С конца 2019-го она занимала должность вице-мэра. Медик по образованию, Терешкова заняла пост по протекции экс-мэра Анатолия Локтя.

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Отметим, всё еще находится в процессе реконструкции Первомайский сквер, сроки сдачи которого продляли несколько раз. Первоначально в качестве окончания работ называли осень 2023-го, затем — 2024-й. Но когда пришла весна, то стало ясно, что многое из сделанного придется переделывать. В частности, плитка пришла в негодность.

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Анна Терешкова#Первомайский сквер#Заельцовский парк
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