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Бизнес-ланчи в Новосибирске оказались одними из самых дорогих в стране

Бизнес-ланчи в Новосибирске оказались одними из самых дорогих в стране

13 мая 2024, 09:14
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирск вошел в тройку лидеров по средней стоимости бизнес-ланчей, подсчитали аналитики сервиса 2ГИС.

Так, в столице Сибири обед в заведениях общепита обойдется в среднем в 416 рублей. Дороже — только в Москве и Красноярске (483 рубля и 451 рубль соответственно).

За три года цены на комплексные обеды в Новосибирске выросли на 37%. Аналогичный рост отмечен в среднем по стране.

Самые демократичные бизнес-ланчи среди городов-миллионников найдены в Омске. Там можно поесть всего за 300 рублей. Остальные результаты можно посмотреть в таблице.

Фото: 2ГИС

Ранее аналитики назвали топ-5 городских проблем Новосибирска, которые особенно досаждают его жителям.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Стоимость#Еда#Цена#Общепит#2ГИС#Обед
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