Бизнес-ланчи в Новосибирске оказались одними из самых дорогих в стране

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Так, в столице Сибири обед в заведениях общепита обойдется в среднем в 416 рублей. Дороже — только в Москве и Красноярске (483 рубля и 451 рубль соответственно).
За три года цены на комплексные обеды в Новосибирске выросли на 37%. Аналогичный рост отмечен в среднем по стране.
Самые демократичные бизнес-ланчи среди городов-миллионников найдены в Омске. Там можно поесть всего за 300 рублей. Остальные результаты можно посмотреть в таблице.
Ранее аналитики назвали топ-5 городских проблем Новосибирска, которые особенно досаждают его жителям.