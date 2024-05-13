Десятки приусадебных участков ушли под воду в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:08
Нынешней весной в Северном и Кыштовском районах Новосибирской области паводок стал причиной подтопления 29 приусадебных и восьми земельных наделов, относящихся к дачным. Тревожную информацию озвучил на прошедшем в понедельник, 13 мая в здании правительства области начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов.
По словам высокопоставленного спасателя, такая ситуация наблюдается в девяти населенных пунктах вышеупомянутых районов. Сейчас в зоне подтопления — одно частное домовладение и две дачи. На минувшей неделе вода ушла от одного дома и с 14 дачных участков.
Кроме того, в Кыштовском и Северном районах под водой находятся два отдельных участка автомобильных дорог, которыми пользуются в основном местные жители.
Есть и хорошая новость: уровень воды в озере Хорошем недалеко от Карасука перестал расти и стабилизировался, опасности подтопления там больше нет.