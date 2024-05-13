Десятки приусадебных участков ушли под воду в Новосибирской области

По словам высокопоставленного спасателя, такая ситуация наблюдается в девяти населенных пунктах вышеупомянутых районов. Сейчас в зоне подтопления — одно частное домовладение и две дачи. На минувшей неделе вода ушла от одного дома и с 14 дачных участков.