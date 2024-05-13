atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Десятки приусадебных участков ушли под воду в Новосибирской области

Десятки приусадебных участков ушли под воду в Новосибирской области

13 мая 2024, 08:06
Фото: 1MI
В Новосибирской области из-за паводка затоплено несколько частных домовладений и дачных участков, сообщил глава регионального управления МЧС Виктор Орлов.

Нынешней весной в Северном и Кыштовском районах Новосибирской области паводок стал причиной подтопления 29 приусадебных и восьми земельных наделов, относящихся к дачным. Тревожную информацию озвучил на прошедшем в понедельник, 13 мая в здании правительства области начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов.

По словам высокопоставленного спасателя, такая ситуация наблюдается в девяти населенных пунктах вышеупомянутых районов. Сейчас в зоне подтопления — одно частное домовладение и две дачи. На минувшей неделе вода ушла от одного дома и с 14 дачных участков.

Кроме того, в Кыштовском и Северном районах под водой находятся два отдельных участка автомобильных дорог, которыми пользуются в основном местные жители.

Есть и хорошая новость: уровень воды в озере Хорошем недалеко от Карасука перестал расти и стабилизировался, опасности подтопления там больше нет.

Читайте также:
Где нельзя отдыхать у воды в Новосибирске, рассказали спасателиНазвана причина массового отключения фонтанов в НовосибирскеШесть пляжей будут работать летом в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Паводок#Подтопление
Подпишитесь
Зачем Шойгу приезжал в Новосибирск: вспоминаем последние визиты экс-министра обороны
Сегодня, 04:23
Горячую воду отключат в пяти районах Новосибирска: график гидравлических испытаний
Вчера, 14:41
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении министра ЖКХиЭ Новосибирской области
Сегодня, 01:56
Мигранты завалили коровьими головами мусорки в Хилокском микрорайоне
Вчера, 11:36
Магнитные бури продолжат бушевать в Новосибирске до 14 мая
Вчера, 08:21
Кота из двигателя автомобиля достали новосибирские спасатели
Вчера, 03:53
"