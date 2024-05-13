Девочка получила травму позвоночника на детской площадке в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Ребенок получил травму позвоночника во время катания с горки. Одна из досок сломалась, нанеся вред здоровью девочки. Пострадавшую госпитализировали, точный диагноз и тяжесть нанесенного вреда установят медики.
В региональной прокуратуре проводят проверку. Проверяющим предстоит установить, насколько добросовестно ответственные лица следили за состоянием детской площадки. По результатам проверки примут процессуальное решение.