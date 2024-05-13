atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Девочка получила травму позвоночника на детской площадке в центре Новосибирска

Девочка получила травму позвоночника на детской площадке в центре Новосибирска

13 мая 2024, 11:32
Фото: 1MI
На одной из детских игровых площадок на улице Мичурина серьезно пострадала 5-летняя девочка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ребенок получил травму позвоночника во время катания с горки. Одна из досок сломалась, нанеся вред здоровью девочки. Пострадавшую госпитализировали, точный диагноз и тяжесть нанесенного вреда установят медики.

В региональной прокуратуре проводят проверку. Проверяющим предстоит установить, насколько добросовестно ответственные лица следили за состоянием детской площадки. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Бастрыкин потребовал доложить о сломавшей в подъезде позвоночник школьнице
Узнать подробнее
Читайте также:
Где нельзя отдыхать у воды в Новосибирске, рассказали спасателиПочему маршрутки одной компании травмируют детей в ДТП узнают прокуроры НовосибирскаТретьеклассника, избивающего детей в школе Новосибирска, проверит прокуратура
#Алёна Рогонова#Происшествия#Дети#Прокуратура#Ребенок#Травма
Подпишитесь
Зачем Шойгу приезжал в Новосибирск: вспоминаем последние визиты экс-министра обороны
Сегодня, 04:23
Новосибирцы меряются своими сморчками — смотрим, у кого больше
Сегодня, 10:51
1,8 млн. рублей хотят потратить на празднование Дня России в Новосибирске
Сегодня, 10:37
В Новосибирске объявлено о новых сроках сдачи четвертого моста
Сегодня, 08:43
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении министра ЖКХиЭ Новосибирской области
Сегодня, 01:56
Мигранты завалили коровьими головами мусорки в Хилокском микрорайоне
Вчера, 11:36
"