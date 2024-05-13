Девушка поселилась в палатке в центре Новосибирска — что она там делает?

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Туристическая палатка на крыльце дома 17/1 на Красном проспекте оказалась частью маркетинговой кампании в рамках открытия нового заведения. К слову, кофейня с таким же названием уже работает на Вокзальной магистрали.
На плакате у девушки написано: «Жду открытия. День 10». Вероятно, таким не слишком затратным способом компания решила вести обратный отсчет до открытия новой точки. Надеемся, что хорошая погода будет способствовать благополучной работе промоутера.
По информации 2ГИС, в Новосибирске работают больше 500 кофеен.