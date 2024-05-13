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Published Сегодня, 11:48

Modified Сегодня, 11:50

Updated Сегодня, 11:50

Девушка поселилась в палатке в центре Новосибирска — что она там делает?

Девушка поселилась в палатке в центре Новосибирска — что она там делает?

13 мая 2024, 11:48
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
На крыльце здания на Красном проспекте девушка установила палатку. Atas.info выяснил, почему она на это решилась.

Туристическая палатка на крыльце дома 17/1 на Красном проспекте оказалась частью маркетинговой кампании в рамках открытия нового заведения. К слову, кофейня с таким же названием уже работает на Вокзальной магистрали.

На плакате у девушки написано: «Жду открытия. День 10». Вероятно, таким не слишком затратным способом компания решила вести обратный отсчет до открытия новой точки. Надеемся, что хорошая погода будет способствовать благополучной работе промоутера.

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По информации 2ГИС, в Новосибирске работают больше 500 кофеен.

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