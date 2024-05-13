Глава Центрального района Новосибирска Канунников ушел в отставку

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников с 13 мая перестал исполнять обязанности главы Центрального округа Новосибирска, в который входят Железнодорожный, Центральный и Заельцовский районы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Максим Кудрявцев, сообщает муниципальное информационное агентство «Новосибирские новости». В заявлении на увольнение Канунников в качестве причины указал выход на пенсию.
Канунников, возглавивший Центральный округ в 2014 году, после победы на выборах мэра коммуниста Анатолия Локтя, считается одним из его ближайших соратников и влиятельной фигурой в региональном отделении КПРФ. После того, как в апреле текущего года пост мэра занял единоросс Максим Кудрявцев, муниципалитет покинули несколько знаковых фигур, в том числе, вице-мэр Артем Скатов.
Однако, по оценке политолога Алексея Мазура, все отставки достаточно логичны и говорить о настоящей кадровой чистке в мэрии пока преждевременно.
Тем временем, телеграм-канал Зона 54 пишет, что в мэрию Новосибирска может вернуться замминистра регионального Минпромторга Максим Останин. Ранее он уже работал в муниципалитете на должности начальника управления инвестиционной политики и предпринимательства.
А этой весной Останин выполнил роль дежурного спарринг-партнера Максима Кудрявцева на конкурсе по назначению мэра Новосибирска. Однако пока неясно, какую должность ему может предложить действующий мэр.