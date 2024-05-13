Глава Центрального района Новосибирска Канунников ушел в отставку

Канунников, возглавивший Центральный округ в 2014 году, после победы на выборах мэра коммуниста Анатолия Локтя, считается одним из его ближайших соратников и влиятельной фигурой в региональном отделении КПРФ. После того, как в апреле текущего года пост мэра занял единоросс Максим Кудрявцев, муниципалитет покинули несколько знаковых фигур, в том числе, вице-мэр Артем Скатов.