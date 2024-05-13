Группа «ВИС» высказалась о продлении строительства четвертого моста в Новосибирске

Очередной сдвиг сроков сдачи четвертого моста связан с переносом части финансирования стройки на 2025 год. Правительство Новосибирской области не хочет выделять деньги, пока госэкспертиза не одобрит изменения, внесенные в проект в ходе строительства. Об этом говорится в официальном заявлении группы «ВИС».