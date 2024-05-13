Группа «ВИС» высказалась о продлении строительства четвертого моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Очередной сдвиг сроков сдачи четвертого моста связан с переносом части финансирования стройки на 2025 год. Правительство Новосибирской области не хочет выделять деньги, пока госэкспертиза не одобрит изменения, внесенные в проект в ходе строительства. Об этом говорится в официальном заявлении группы «ВИС».
Однако, подчеркивает концессионер, эти изменения вызваны объективными причинами: уходом с российского рынка части поставщиков после введения западных санкций и инженерными сложностями при прокладке тоннеля на левом берегу, которые не были предусмотрены в первоначальном проекте.
Как сообщили в группе «ВИС», решение о продлении сроков строительства до декабря 2025 года было согласовано с региональным правительством и сейчас находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе России.