atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Первоначально мост планировали сдать в 2022 году

Группа «ВИС» высказалась о продлении строительства четвертого моста в Новосибирске

13 мая 2024, 09:19
Фото: тг-канал группы «ВИС»
Первоначально мост планировали сдать в 2022 году
Концессионер не высказывает претензий к региональному правительству и сообщает, что продление сроков было согласованным решением.

Очередной сдвиг сроков сдачи четвертого моста связан с переносом части финансирования стройки на 2025 год. Правительство Новосибирской области не хочет выделять деньги, пока госэкспертиза не одобрит изменения, внесенные в проект в ходе строительства. Об этом говорится в официальном заявлении группы «ВИС».

Однако, подчеркивает концессионер, эти изменения вызваны объективными причинами: уходом с российского рынка части поставщиков после введения западных санкций и инженерными сложностями при прокладке тоннеля на левом берегу, которые не были предусмотрены в первоначальном проекте.

Как сообщили в группе «ВИС», решение о продлении сроков строительства до декабря 2025 года было согласовано с региональным правительством и сейчас находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе России.

Как менялся четвертый мост в Новосибирске: 44 лучших фото строительства
Узнать подробнее
Читайте также:
Кто виноват? Почему четвертый мост не сдали в срок, рассказали в ГК ВИСВ Минтрансе раскрыли стоимость проезда по новому четвертому мосту в НовосибирскеЧетвертый мост в Новосибирске снесут? Депутаты говорят о проблемах конструкции
#Новосибирск#Строительство#Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод#Группа ВИС#Сроки#4 мост
Подпишитесь
Зачем Шойгу приезжал в Новосибирск: вспоминаем последние визиты экс-министра обороны
Сегодня, 04:23
Горячую воду отключат в пяти районах Новосибирска: график гидравлических испытаний
Вчера, 14:41
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении министра ЖКХиЭ Новосибирской области
Сегодня, 01:56
Мигранты завалили коровьими головами мусорки в Хилокском микрорайоне
Вчера, 11:36
Магнитные бури продолжат бушевать в Новосибирске до 14 мая
Вчера, 08:21
Кота из двигателя автомобиля достали новосибирские спасатели
Вчера, 03:53
"