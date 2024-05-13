Из-за дефицита медсестер бьют тревогу новосибирские кадровики

По этому показателю регион находится на 16 месте по России. Лидером рейтинга ожидаемо стала Москва со средней зарплатой 71,3 тысячи рублей. Не на много от столицы отстают Ямало-Ненецкий автономный округ (71), Сахалинская, Магаданская области и Камчатский край (по 70 тысяч рублей).