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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

Из-за дефицита медсестер бьют тревогу новосибирские кадровики

Из-за дефицита медсестер бьют тревогу новосибирские кадровики

13 мая 2024, 12:15
Фото: 1MI
В регионе на одну вакансию медсестры или медбрата приходится одно резюме, это говорит о дефиците специалистов, сообщили аналитики hh.ru.

Средняя зарплата у специалиста со средним специальным медицинским образованием в Новосибирской области составляет чуть больше 45 тысяч рублей.

По этому показателю регион находится на 16 месте по России. Лидером рейтинга ожидаемо стала Москва со средней зарплатой 71,3 тысячи рублей. Не на много от столицы отстают Ямало-Ненецкий автономный округ (71), Сахалинская, Магаданская области и Камчатский край (по 70 тысяч рублей).

Зарплаты в Новосибирске уступают оплате труда в Иркутске и Красноярске
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Ранее мы публиковали вакансии в регионе с самыми высокими зарплатами. Посмотрите этот список, вдруг вам что-то подойдет.

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#Алёна Рогонова#Общество#Медицина#Новосибирск#Вакансии#Медсестра#Трудоустройство
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