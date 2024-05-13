Из-за дефицита медсестер бьют тревогу новосибирские кадровики

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Средняя зарплата у специалиста со средним специальным медицинским образованием в Новосибирской области составляет чуть больше 45 тысяч рублей.
По этому показателю регион находится на 16 месте по России. Лидером рейтинга ожидаемо стала Москва со средней зарплатой 71,3 тысячи рублей. Не на много от столицы отстают Ямало-Ненецкий автономный округ (71), Сахалинская, Магаданская области и Камчатский край (по 70 тысяч рублей).
Ранее мы публиковали вакансии в регионе с самыми высокими зарплатами. Посмотрите этот список, вдруг вам что-то подойдет.