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Директор ООО «ИТС-Сибирь» Олег Сидоренко

Избрана мера пресечения для обвиняемого директора дорожной компании в Новосибирске

13 мая 2024, 07:08
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Директор ООО «ИТС-Сибирь» Олег Сидоренко
Суд отправил директора компании «ИТС-Сибирь» Олега Сидоренко под домашний арест до 6 июля 2024 года. Он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Управления судебного департамента Новосибирской области.

По версии следствия, Сидоренко вместе с подельниками похитил бюджетные деньги. Средства должны были пойти на установку автоматического пункта весового и габаритного контроля на 104-м км дороги Р-256 в Черепановском районе.

По ч.4 ст. 159 УК РФ Сидоренко грозит до 10 лет тюрьмы и до 1 млн рублей штрафа.

«ИТС-Сибирь» выступала субподрядчиком компаний ДРСУ «Новосибдорстрой» и ООО «Маслянинское ДРСУ». С ними был заключен прямой контракт у ТУАД.

По контракту субподрядчик должен был установить оборудование производства Чехии. Но «ИТС-Сибирь» установил кустарно изготовленное оборудование российского и китайского производства. Самовольно установленное оборудование не отвечало техническим требованиям, прописанным в контракте. Чтобы скрыть следы подлога, на оборудование нанесли логотипы производителя из Чехии.

Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Суд#БКД#Домашний арест
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