Избрана мера пресечения для обвиняемого директора дорожной компании в Новосибирске

По контракту субподрядчик должен был установить оборудование производства Чехии. Но «ИТС-Сибирь» установил кустарно изготовленное оборудование российского и китайского производства. Самовольно установленное оборудование не отвечало техническим требованиям, прописанным в контракте. Чтобы скрыть следы подлога, на оборудование нанесли логотипы производителя из Чехии.