Избрана мера пресечения для обвиняемого директора дорожной компании в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
По версии следствия, Сидоренко вместе с подельниками похитил бюджетные деньги. Средства должны были пойти на установку автоматического пункта весового и габаритного контроля на 104-м км дороги Р-256 в Черепановском районе.
По ч.4 ст. 159 УК РФ Сидоренко грозит до 10 лет тюрьмы и до 1 млн рублей штрафа.
«ИТС-Сибирь» выступала субподрядчиком компаний ДРСУ «Новосибдорстрой» и ООО «Маслянинское ДРСУ». С ними был заключен прямой контракт у ТУАД.
По контракту субподрядчик должен был установить оборудование производства Чехии. Но «ИТС-Сибирь» установил кустарно изготовленное оборудование российского и китайского производства. Самовольно установленное оборудование не отвечало техническим требованиям, прописанным в контракте. Чтобы скрыть следы подлога, на оборудование нанесли логотипы производителя из Чехии.