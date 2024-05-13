Мэрия поможет новосибирцам быстрее попасть на кладбище

Власти города предупредили, что в этот день свободный въезд автотранспорта на вышеперечисленные кладбища будет запрещен в связи с ожидаемым большим потоком желающих навестить места захоронений родственников и близких. Поэтому с 8 утра и до 16 часов там будет организована бесплатная перевозка граждан.