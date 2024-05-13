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Мэрия поможет новосибирцам быстрее попасть на кладбище

Мэрия поможет новосибирцам быстрее попасть на кладбище

13 мая 2024, 05:43
Фото: 1MI
В Новосибирске в православную Радоницу заработают дополнительные маршруты на Гусинобродское и Заельцовское кладбища, сообщили в мэрии.

В Новосибирске в Радоницу городские власти введут дополнительные маршруты на Гусинобродское и Заельцовское кладбища. Православные отмечают этот праздник, в который принято посещать могилы близких, во вторую неделю после Пасхи.

По сообщению пресс-центра мэрии, во вторник, 14 мая три микроавтобуса будут ходить между остановкой «Площадь Калинина» и Заельцовским погостом. Более вместительный транспорт свяжет «Золотую Ниву» с Гусинобродским кладбищем.

Власти города предупредили, что в этот день свободный въезд автотранспорта на вышеперечисленные кладбища будет запрещен в связи с ожидаемым большим потоком желающих навестить места захоронений родственников и близких. Поэтому с 8 утра и до 16 часов там будет организована бесплатная перевозка граждан.

Кроме того, на линии городских маршрутов, пролегающих мимо кладбищ, планируется выпустить сто процентов подвижного состава. Перечень наиболее удобных маршрутов можно посмотреть здесь.

Сотрудники областного полицейского управления будут в родительский день контролировать обстановку на кладбище и следить за порядком.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Радоница#Гусинобродское кладбище#Заельцовское кладбище
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